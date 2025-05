¿Cuántas variedades de papa existen y cómo usarlas?

Cuántas variedades de papas existen

No hay dudas que la papa es uno de los alimentos más presentes en las recetas que se elaboran en diferentes hogares de la Argentina, pero lo que respecta a su variedad no abunda mucho. Es que en la verdulerías suelen conseguirse dos que se destacan por el color de su capa. Aunque no son las únicas porque en varias partes de Sudamérica se pueden adquirir otras y con sabores muy particulares.

Lo más común es conseguir una papa que tenga una cubierta bastante oscura y que sea necesaria lavarla de gran manera ante de cocinarla, ya sea para freír, mandarla al horno o hervila. Por otro lado, hay una que dispone de una capa con una tonalidad blanca más pronunciada y que su proceso de limpieza no es tan excesivo. Son las más comunes y las de mejor acceso.

"El Perú aporta una nueva variedad de Papa al mundo habemus Papa tiene DNI Chiclayo, mi país humor blanco", expresó Mikytorres, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El posteo muestra una infografía en la que aparecen 11 variedades de la verdura y una número 12 en referencia Leon XIV, que hace unos días fue elegido como el sucesor del Papa Francisco. Un simple chiste que rompe con el conocimiento que algunas personas puedan llegan a tener sobre la papa.

¿Cuántas variedades?

Lo primero a mencionar es que la papa tiene un variedad tan extensa que es imposible nombrarlas a todas en una nota, debido a que se registran más de 4000 tipos solo en Perú. Algo que tampoco se puede conseguir en un mercado porque no alcanzaría el espacio y no se podrían vender otros productos. Aunque se pueden destacar las mencionadas por Miky.

Papa Amarilla: la más tradicional, seca y arenosa y que es ideal para hacer puré.

la más tradicional, seca y arenosa y que es ideal para hacer puré. Papa Tomasa: se caracteriza por ser firme, resistente y compacta.

se caracteriza por ser firme, resistente y compacta. Papa Huayro: de piel final, suave y fina, se usa para elaborar uno de los platos más tradicionales de perú como pachamanca.

de piel final, suave y fina, se usa para elaborar uno de los platos más tradicionales de perú como pachamanca. Papa Canchán: ligeramente dulce, harinosa, alargada y es ideal para guisos

ligeramente dulce, harinosa, alargada y es ideal para guisos Papa Morada: gran cantidad de nutrientes, con antioxidantes y ideal para sopa y purés.

Papa Huamantanga: es ideal para los guisos porque es harinosa, que le permite absorver los jugos.

es ideal para los guisos porque es harinosa, que le permite absorver los jugos. Papa Negra: con piel azulada y lisa, además dispone de un sabor arenoso y dulce. Es ideal para guiso y frita con piel

con piel azulada y lisa, además dispone de un sabor arenoso y dulce. Es ideal para guiso y frita con piel Sangre de Toro: tiene una vida corta, por ende se debe consumir con cierta rapidez después de ser cosechada. Es ideal para freír o hacerla al horno

tiene una vida corta, por ende se debe consumir con cierta rapidez después de ser cosechada. Es ideal para freír o hacerla al horno Cóctel: conocidas como papines, que se utilizan para guiso o asados.

conocidas como papines, que se utilizan para guiso o asados. Wenccos: de piel azul, gran contenido de hierro y de sabor harinoso.

de piel azul, gran contenido de hierro y de sabor harinoso. Perricholi: es muy dulce, llena de agua y es la mejor para realizar frituras.

Tip de ahorro infalible: el truco para guardar papas y que duren hasta seis meses

Al momento de comprar papas, hay varias personas que comenten el error de colocarlas dentro de una bolsa o guardarlas en la heladera con la creencia de que se conservarán más tiempo y estarán aptas para ser consumidas en el día que se las requiera. No solo se trata de un consejo desacertado, sino una manera de desperdiciar un producto que acaba de ingresar al hogar.

La papa debe guardarse en una bolsa de madera, o una de red, además de tener contacto con el aire para que se conserve por varios días. También se recomienda que no estén en contacto con las cebollas. Lo mejor es que ambas se encuentren en lugares separadas. Las segundas suelen liberar gas etileno que provoca un efecto de aceleramiento en la maduración de otras verduras y que se echen a perder con mayor facilidad.