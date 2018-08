El senador de Cambiemos Esteban Bullrich, fiel a su estilo, emitió un desopilante discurso contra el proyecto de aborto legal y esta vez lo hizo apelando a la pregunta “¿qué es la vida?”. Además, admitió la problemática que envuelve los abortos clandestinos pero advirtió que “la solución no es que se haga en mejores condiciones”.

“Quiero comenzar con una pregunta ¿qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá, sin vida el resto no importante. Así de importante es la vida, sin vida no hay Pacto San José de Costa Rica, no habría Constitución nacional, no habría Senado. No existiría la sanción de las leyes, no hay nada”, comenzó el legislador oficialista.

Embed

Apuntó que “no” le pide “alguien que tiene una ideología peronista que la deje, antes de ingresar acá aunque sea un tema de justicia social lo que se va a debatir, porque debatir con su ideología enriquece al otro y a la diversidad”.

“No desconocemos la realidad. Sabemos que hay mujeres que toman la trágica decisión de ir a un aborto. Creen que es un desafío que no pueden superar, una situación que es más grande que ellas mismas, una molestia, un estorbo. Pero que una mujer aborte es un fracaso de la sociedad , de cada uno de nosotros. La maternidad no debería ser un problema, entonces, deberíamos reconocer ese fracaso para entender que el aborto es un fracaso, no es una política publica o de salud, es un fracaso social”, arremetió el senador nacional.

Asimismo, insistió en que “sin maternidad no hay futuro” y sentenció que “este proyecto de ley es malo, no apunta a reducir el aborto, no apunta a reducir la tragedia, la legaliza y legaliza el fracaso. Quiero creer que si entendemos todos que el aborto deja huellas, deja dolor, no puedo creer que la solución sea que lo hagamos en una condición mejor”.