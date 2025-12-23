Cómo activar el doblaje automático en YouTube en 6 pasos

Esta función —que genera pistas de audio traducidas a otros idiomas usando IA— se configura desde YouTube Studio y permite que los espectadores escuchen el contenido en su lengua sin depender solo de subtítulos.

El doblaje automático está disponible para creadores que cumplen con ciertos requisitos y se habilita desde la configuración avanzada del canal. A continuación, te mostramos cómo activarlo y gestionarlo paso a paso.

1. Iniciá sesión en YouTube Studio

Ingresá desde tu navegador de computadora a YouTube Studio con la cuenta donde administrás tu canal. Esta función no se puede activar desde la app móvil.

2. Accedé a Configuración

En la barra lateral izquierda de YouTube Studio, buscá y hacé clic en “Configuración”. Esto te abrirá un menú con las opciones principales de administración de tu canal.

3. Entrá a “Canal” y luego “Configuración avanzada”

Dentro de la ventana de Configuración, seleccioná “Canal” y luego “Configuración avanzada” para ver las opciones relacionadas con características adicionales de tu canal.

4. Activá el doblaje automático

Marcá la casilla “Permitir el doblaje automático”. Esto habilita la generación de pistas de audio traducidas para tus videos elegibles.

Si lo deseás, también podés activar la opción que te permite revisar manualmente los doblajes antes de publicarlos, lo que te da mayor control sobre lo que ven tus espectadores.

5. Guardá los cambios

Después de marcar las opciones deseadas, hacé clic en “Guardar” para aplicar la configuración a tu canal.

6. Gestioná el doblaje de cada video

Una vez activada la función, podés administrar los doblajes de cada video por separado:

En YouTube Studio, entrá a “ Contenido ” y seleccioná el video que quieras gestionar.

Hacé clic en “ Idiomas ” y verás las pistas de doblaje generadas.

Podés previsualizar, publicar, anular publicación o eliminar cualquiera de esas versiones de audio según lo necesites.

Consejos y límites

La función aparece por ahora principalmente para quienes cumplen requisitos del programa de socios o canales con acceso anticipado, aunque se está expandiendo progresivamente.

El doblaje automático no siempre será perfecto; las traducciones y voces IA pueden no reflejar tono o matices exactos, por lo que la revisión manual puede ser útil antes de publicar.

Activar el doblaje automático en YouTube puede ampliar significativamente el alcance de tus videos, especialmente si apuntás a audiencias internacionales. Con estos pasos, podés configurarlo y empezar a aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento para tu canal.