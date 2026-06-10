xAI de Musk acusada de despedir ilegalmente a ingeniero que planteó inquietudes sobre seguridad

FOTO DE ARCHIVO. La ilustración muestra el logotipo de xAI y un mazo de juez.

Un ​ingeniero que trabajó en xAI, la empresa de Elon Musk, que ahora dirige un centro de estudios dedicado a la seguridad de la IA, presentó una demanda ‌en la que alega que fue ‌despedido de la filial de SpaceX por expresar su preocupación por los riesgos que la inteligencia artificial supone para la humanidad.

Devin Kim alega en la demanda presentada el martes ante un tribunal estatal de California que sus esfuerzos por establecer medidas de control en el desarrollo del chatbot Grok lo convirtieron en blanco de la dirección de la empresa.

La demanda se produce antes de la salida a bolsa prevista por SpaceX para el viernes, ​la mayor de la historia.

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"El ⁠Sr. Kim se quejó en repetidas ocasiones de que el hecho de que xAI ‌no diera prioridad a la seguridad de la IA, en particular ⁠con respecto a Grok, garantizaba prácticamente que la empresa ⁠cometiera actos ilegales, desde fomentar la discriminación hasta proliferar armas de destrucción masiva", afirma la demanda.

xAI y SpaceX no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda ⁠de Kim.

El Centro para la Seguridad de la IA, una organización sin ánimo ​de lucro que se centra en los riesgos que puede plantear ‌la IA, anunció la semana pasada que ‌había nombrado a Kim su presidente.

Musk, la persona más rica del mundo, fundó xAI ⁠en 2023 como lo que, según él, sería una alternativa más segura a OpenAI, que había ayudado a fundar hace más de una década. El mes pasado, un jurado desestimó la demanda de Musk en la que alegaba que OpenAI se había desviado de ​su misión original ‌de beneficiar a la humanidad.

Según la nueva demanda, Kim fue una de las primeras contrataciones de xAI en 2024 y fue ascendido a un puesto directivo clave meses después de incorporarse a la empresa.

Kim afirmó que Musk esperaba que xAI implementara pruebas y procesos de seguridad adecuados. Sin embargo, el supervisor ⁠de Kim, el cofundador de xAI Jimmy Ba, hizo caso omiso de esas directrices y rechazó la insistencia de Kim en implementar mecanismos de seguridad, según alega la demanda.

Kim afirma que Ba lo despidió de forma repentina en septiembre pasado, justo antes de que Kim fuera a dar una presentación sobre la seguridad de la IA ante la dirección de la empresa. La demanda acusa a xAI y a SpaceX de represalias y despido improcedente en violación de la ley ‌de California, y solicita una indemnización por daños y perjuicios sin especificar.

SpaceX y otras empresas de Musk, incluida la fabricante de vehículos eléctricos Tesla, se han visto acosadas por supuestos problemas de seguridad, desde riesgos para los empleados de la empresa hasta preocupaciones sobre la tecnología de conducción autónoma.

En 2023, Reuters documentó al menos 600 lesiones laborales en SpaceX que no se ‌habían notificado anteriormente, entre las que se incluyen extremidades aplastadas, amputaciones, electrocuciones y una muerte. Algunos empleados atribuyeron los problemas a una cultura de seguridad laxa y a la creencia de Musk de ‌que SpaceX se encuentra ⁠en una búsqueda urgente para crear un refugio en el espacio frente a una Tierra moribunda.

SpaceX no hizo comentarios en ese momento, pero en ​documentos judiciales y en otros foros la empresa ha defendido su historial de seguridad y ha afirmado que ofrece una amplia formación en materia de seguridad.

(Reportaje de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; edición de Alexia Garamfalvi y Bill Berkrot. Editado en español por Natalia Ramos)