WhatsApp personaliza los chats en su versión Web

La novedad fue detectada por WABetaInfo en el código interno de la aplicación. La nueva función de WhatsApp permitirá elegir entre una amplia gama de estilos visuales, con tonos que van desde azules y verdes hasta opciones más minimalistas o suaves. Los cambios afectan el color de las burbujas de mensajes, el fondo de los chats y el estilo general de la interfaz.

49 opciones, cada chat con su propio color

Meta está explorando un total de 49 opciones disponibles, incluyendo el diseño predeterminado. Estas variantes no solo cambian el color principal, sino también sus tonalidades e intensidad, lo que permitirá elegir entre diferentes matices de un mismo color. Por ejemplo, habrá varias versiones de azul con ligeras diferencias, lo que permitirá encontrar exactamente el estilo que mejor se adapte a cada usuario.

Lo más práctico es que el color puede ser diferente en cada chat. Un grupo de trabajo puede tener un diseño más sobrio; el de amigos, uno con colores más vivos. Con un vistazo es posible saber de qué tipo de conversación se trata sin leer nada.

La personalización es solo para vos

Cuando se escoge un color para el chat, el usuario de ese chat no lo ve. Es un tema visual que solo afecta a quien lo configuró, en el dispositivo donde haya iniciado WhatsApp Web. Los demás participantes de la conversación no ven ningún cambio en su interfaz. Esto es diferente a lo que ocurre en Instagram, donde los temas pueden ser compartidos.

Por qué llega ahora a la versión Web

La novedad llega después de que Meta probara con éxito la personalización de colores en las aplicaciones móviles para iPhone y Android. Una vez desplegadas esas opciones en los teléfonos, el siguiente paso lógico era llevarlas también a la versión de escritorio a través del navegador. Hasta ahora, WhatsApp Web solo permitía cambiar el fondo de pantalla general, pero el color de las burbujas siempre fue el clásico verde.

La función todavía está en desarrollo y se espera que llegue primero a usuarios beta antes del despliegue general. No hay fecha exacta confirmada, pero todo indica que será en las próximas semanas.