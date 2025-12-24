WhatsApp lanza novedades para mejorar la Navidad 2025

La actualización de WhatsApp llega en un momento de alta actividad social y familiar, con millones de personas usando la app para coordinar encuentros, enviar saludos y compartir contenido con seres queridos y grupos.

“Missed call messages”: mensajes tras llamadas perdidas

Una de las herramientas más destacadas es la posibilidad de grabar un mensaje de voz o video directamente desde la notificación de llamada perdida, sin tener que abrir el chat primero.

Esta función actúa como una versión moderna del buzón de voz —pero integrada completamente en WhatsApp— y permite dejar saludos o explicaciones de forma rápida durante la vorágine de las fiestas.

Llamadas y chats más interactivos

En videollamadas grupales, WhatsApp ahora prioriza automáticamente en pantalla a la persona que está hablando, facilitando las conversaciones con varias participantes, como suele ocurrir en reuniones familiares virtuales.

Además, en los chats de voz se pueden usar reacciones emoji en tiempo real, lo que permite expresar sentimientos sin interrumpir a quien habla.

Estados y creatividad: nuevas formas de expresarte

La actualización también incluye mejoras en el apartado de Estados, con stickers más interactivos, opciones visuales y plantillas que ayudan a personalizar mejor las publicaciones temporales que comparten momentos festivos.

Las vistas previas de enlaces se muestran ahora de forma más clara y compacta, lo que ayuda a mantener conversaciones más ordenadas y visualmente agradables.

IA mejorada para imágenes y animaciones

La integración de Meta AI en WhatsApp recibió mejoras importantes en esta actualización, con modelos avanzados para generar imágenes más nítidas y creativas directamente desde la app.

También se puede animar cualquier foto en un breve video, una herramienta especialmente útil para crear saludos personalizados o recuerdos navideños para enviar a contactos o compartir en Estado.

Otras mejoras y organización de medios

Para quienes usan WhatsApp desde la computadora, se implementó una nueva pestaña de medios que facilita la búsqueda de fotos, videos, documentos y enlaces en todos los chats.

Además, las mejoras en las vistas previas de enlaces reducen el desorden visual en las conversaciones.

¿Cómo aprovechar estas novedades?

Las funciones se están desplegando progresivamente para usuarios en Android, iOS y escritorio, por lo que puede demorar un poco en aparecer para todos. Para asegurarte de tenerlas, es recomendable actualizar WhatsApp a la versión más reciente disponible desde las tiendas de aplicaciones.

Estas novedades ayudan a que la comunicación en WhatsApp sea más expresiva, personalizada y conveniente durante las fiestas, desde dejar un saludo tras una llamada perdida hasta transformar fotos en animaciones festivas con herramientas de IA.