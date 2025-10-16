WhatsApp ahora resume mensajes largos: cómo activar la novedosa función

WhatsApp acaba de sumar una de las funciones más esperadas del año: los resúmenes automáticos de mensajes impulsados por Meta AI. Esta herramienta usa inteligencia artificial para ofrecer una vista general de las conversaciones, ideal para quienes reciben cientos de mensajes al día o no pueden revisar el teléfono constantemente. En cuestión de segundos, la app generará un resumen privado de los chats no leídos, permitiendo ponerse al día sin tener que leer todo mensaje por mensaje.

Pensada para simplificar la rutina, la función resulta útil después de reuniones, vuelos sin conexión o jornadas laborales extensas. Con solo activar la opción, WhatsApp creará un resumen con los puntos más importantes de cada conversación, sin comprometer la privacidad ni notificar al resto de los participantes del chat.

Características de la nueva función de Whatsapp

WhatsApp aclaró que los resúmenes automáticos estarán desactivados por defecto, y cada persona podrá decidir si desea usarlos. También se podrá elegir en qué chats aplicar las funciones de inteligencia artificial, manteniendo un control total sobre la privacidad. Entre las principales características de la nueva función se destacan:

Resúmenes automáticos generados con IA en segundos.

Procesamiento seguro gracias a la tecnología de “Tratamiento privado”.

Nadie en el chat sabrá que pediste un resumen.

Opción totalmente voluntaria y configurable.

Implementación gradual a nivel mundial.

La novedad utiliza una tecnología llamada “Tratamiento privado”, desarrollada por Meta. Este sistema permite procesar los mensajes directamente en el dispositivo del usuario, sin que WhatsApp ni Meta puedan acceder al contenido. En otras palabras, los resúmenes se generan de forma completamente segura y confidencial. Además, el proceso ocurre de manera individual: nadie en el grupo sabrá que pediste un resumen. Meta incluso compartió detalles técnicos sobre el funcionamiento de esta tecnología en su blog oficial y en un informe especializado.

“Creemos que cada persona debe tener el control de su experiencia. Por eso, las funciones con IA son opcionales y respetan las configuraciones de privacidad avanzada”, remarcaron desde la empresa.

Lanzamiento global progresivo

La herramienta ya comenzó a implementarse de manera gradual en algunos mercados y se expandirá a más idiomas y países durante las próximas semanas. Aunque no todos los usuarios la verán de inmediato, WhatsApp confirmó que el despliegue será global.

Con esta actualización, la app de mensajería refuerza su apuesta por la inteligencia artificial. Los resúmenes automáticos se suman a otras funciones recientes como los stickers generados por IA, los mensajes personalizados y los chats con Meta AI, consolidando a WhatsApp como una de las plataformas más avanzadas del ecosistema digital.