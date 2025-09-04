Optimizá tu celular: así podés encontrar la papelera oculta de WhatsApp

Muchos usuarios desconocen que WhatsApp cuenta con una papelera similar a la de la computadora. Se trata de un espacio donde la aplicación almacena durante un tiempo limitado los mensajes, fotos, videos y archivos que eliminaste, antes de borrarlos definitivamente.

Esta función es especialmente útil para quienes eliminan mensajes por accidente, se arrepienten de borrar una foto importante o simplemente necesitan hacer espacio en el teléfono, pero temen perder archivos para siempre. Además, la papelera funciona como una especie de “red de seguridad”, dándote margen para revisar qué borraste y decidir si querés recuperarlo o eliminarlo definitivamente. Así, podés gestionar tu información de manera más eficiente y ordenada.

Cómo acceder a la papelera de WhatsApp

Acceder a la papelera oculta es sencillo si seguís estos pasos:

Abrí WhatsApp y tocá el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha. Ingresá a Ajustes y luego a Chats. Buscá la opción Historial de chats y seleccioná Papelera.

Allí verás todos los archivos y mensajes eliminados recientemente, que permanecen guardados durante un período limitado antes de borrarse definitivamente.

Importante: si todavía no ves la opción, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada. Esta función se está habilitando de forma gradual para todos los usuarios, por lo que puede que tarde algunos días en aparecer en tu dispositivo.

¿Cómo aprovechar al máximo la papelera?

Recuperá mensajes y archivos eliminados por error: si te arrepentiste de borrar una conversación o archivo, tenés la chance de recuperarlo rápidamente desde la papelera.

Liberá espacio en tu celular: revisá periódicamente la papelera y eliminá archivos que ya no necesites para que no ocupen memoria innecesaria.

Mantené tus chats organizados: usá la papelera como una herramienta de limpieza regular, para archivar o eliminar archivos viejos y evitar acumulación de datos inútiles.

Además, recordá que mantener WhatsApp actualizado es fundamental para acceder a las últimas funciones de seguridad y gestión de archivos, como la papelera y las copias de seguridad automáticas.