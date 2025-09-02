El celular de Google que permite hacer llamadas satelitales por WhatsApp

Google sacudió el tablero tecnológico con un anuncio que promete cambiar la forma en que nos comunicamos. Desde los últimos días, la serie Pixel 10 de la empresa incorpora la posibilidad de hacer llamadas de WhatsApp vía satélite, sin necesidad de estar conectado a Wi-Fi ni a la red móvil. Se trata de una jugada fuerte que posiciona a la empresa un paso adelante de Apple y Samsung, que hasta ahora mantenían el soporte satelital limitado a mensajes de emergencia.

Hasta ahora, los celulares con soporte satelital ofrecían únicamente funciones básicas: enviar un SOS de emergencia o compartir la ubicación. El Pixel 10 rompe ese esquema al abrir la puerta a la comunicación cotidiana en cualquier rincón del planeta, ya sea con llamadas de audio o de video. Esto se suma a un paquete de actualizaciones satelitales de Google, como la localización en vivo en Maps y Find My Hub, además de la ya conocida opción de Satellite SOS.

En un video publicado en X, se ve cómo un Pixel 10 recibe una llamada de WhatsApp mientras el ícono de satélite aparece en la barra de estado. Es decir, no se trata de una función restringida a casos críticos, sino de una herramienta lista para el día a día. Para quienes viajan a zonas rurales, montañosas o simplemente viven en lugares con mala cobertura, esto puede ser un verdadero antes y un después.

Por supuesto, no todo es color de rosas. La compañía advirtió que la función dependerá de acuerdos con determinados operadores y que podrían aplicarse cargos adicionales. También hay un signo de pregunta sobre si WhatsApp ampliará el soporte satelital a los mensajes de texto, algo que todavía no está confirmado.

Google y un abanico de posibilidades

Junto al Pixel 10, Google presentó el Pixel Watch 4 LTE, el primer smartwatch con conexión directa a satélites geoestacionarios. El reloj, potenciado por Snapdragon W5 Gen 2, está orientado a la seguridad: permite mandar señales de auxilio en situaciones extremas, sumando una capa más de conectividad para quienes dependen de estar siempre comunicados.

Con estas novedades, Google no solo lanza un teléfono, sino que abre una nueva etapa en la industria móvil. Todo parece indicar que, a partir de ahora, la cobertura dejará de ser una excusa para quedarse incomunicado. Habrá que esperar a ver cómo responde la competencia a este tipo de saltos tecnológicos.