WhatsApp cambia la dinámica de los grupos: qué función está probando

La nueva función de WhatsApp para los chats grupales.

La novedad en fase de prueba de WhatsApp está disponible en la versión beta para Android y de momento no fue lanzada oficialmente para todos los usuarios. La idea es que, al usar el comando @everyone, todos los miembros del grupo reciban una notificación directa, independientemente de si tienen el chat silenciado o no.

Esto puede ser útil para avisos urgentes, recordatorios importantes o situaciones donde sea necesario alertar rápidamente. Pero también genera preocupación, porque podría transformarse en una fuente de molestia o spam en grupos grandes o muy activos.

Cómo funcionaría la nueva etiqueta

La mecánica es simple: cualquier integrante del grupo podría escribir @everyone en el mensaje. Al hacerlo, todos los miembros recibirían la notificación, algo que hoy en día solo se consigue mencionando uno por uno los contactos o usando menciones normales.

Algunas de las características que ya se conocen:

No se ha confirmado que solo los administradores puedan usarla . Parece que cualquier miembro podría hacerlo.

Tampoco está claro si se podrá desactivar la función del todo o silenciarla de manera individual.

Algunos usuarios beta reportan que silenciar el chat no impide que llegue la notificación de @everyone, lo que incrementa los temores respecto a control de molestias.

Ventajas y posibles problemas

Entre los beneficios visibles:

Más eficiencia para avisos importantes, como cambios de horario, reuniones grupales o emergencias, sin tener que escribir muchos nombres.

Ahorro de tiempo cuando hay muchos miembros en el grupo.

Pero también hay lados menos cómodos:

Grupos grandes podrían recibir muchas notificaciones no deseadas , incluso si el usuario silencia el chat.

Podría usarse de forma abusiva: miembros que manden @everyone frecuentemente, generando saturación.

Posible impacto negativo en la experiencia de usuarios que prefieren mantener silencio o menor interrupción.

Qué esperar ahora

Por ahora la función está en pruebas, sin fecha confirmada de llegada a la versión estable. WhatsApp podría introducir ajustes: por ejemplo, limitar el uso de @everyone a administradores, permitir que los usuarios desactiven estas menciones o que se incluyan filtros de notificación específicos. La reacción de los usuarios será clave para definir la versión final.