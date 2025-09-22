EN VIVO
Tecnología

WhatsApp cambia la dinámica de los grupos: qué función está probando

WhatsApp está desarrollando una función que podría cambiar cómo funcionan los mensajes de grupo: un comando @everyone que permite emitir una notificación a todos los integrantes de un chat grupal con un solo mensaje.

22 de septiembre, 2025 | 15.04

La novedad en fase de prueba de WhatsApp está disponible en la versión beta para Android y de momento no fue lanzada oficialmente para todos los usuarios. La idea es que, al usar el comando @everyone, todos los miembros del grupo reciban una notificación directa, independientemente de si tienen el chat silenciado o no.

Esto puede ser útil para avisos urgentes, recordatorios importantes o situaciones donde sea necesario alertar rápidamente. Pero también genera preocupación, porque podría transformarse en una fuente de molestia o spam en grupos grandes o muy activos.

Cómo funcionaría la nueva etiqueta

La mecánica es simple: cualquier integrante del grupo podría escribir @everyone en el mensaje. Al hacerlo, todos los miembros recibirían la notificación, algo que hoy en día solo se consigue mencionando uno por uno los contactos o usando menciones normales.

Algunas de las características que ya se conocen:

  • No se ha confirmado que solo los administradores puedan usarla. Parece que cualquier miembro podría hacerlo.

  • Tampoco está claro si se podrá desactivar la función del todo o silenciarla de manera individual.

  • Algunos usuarios beta reportan que silenciar el chat no impide que llegue la notificación de @everyone, lo que incrementa los temores respecto a control de molestias.

Ventajas y posibles problemas

Entre los beneficios visibles:

  • Más eficiencia para avisos importantes, como cambios de horario, reuniones grupales o emergencias, sin tener que escribir muchos nombres.

  • Ahorro de tiempo cuando hay muchos miembros en el grupo.

Pero también hay lados menos cómodos:

  • Grupos grandes podrían recibir muchas notificaciones no deseadas, incluso si el usuario silencia el chat.

  • Podría usarse de forma abusiva: miembros que manden @everyone frecuentemente, generando saturación.

  • Posible impacto negativo en la experiencia de usuarios que prefieren mantener silencio o menor interrupción.

Qué esperar ahora

Por ahora la función está en pruebas, sin fecha confirmada de llegada a la versión estable. WhatsApp podría introducir ajustes: por ejemplo, limitar el uso de @everyone a administradores, permitir que los usuarios desactiven estas menciones o que se incluyan filtros de notificación específicos. La reacción de los usuarios será clave para definir la versión final.

