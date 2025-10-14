Llamá a un contacto de WhatsApp desde la compu en 5 pasos

WhatsApp no solo sirve para chatear o mandar audios: también permite hacer y recibir llamadas desde la computadora. Esta opción resulta muy útil cuando el celular no está a mano o se está trabajando frente al monitor. Desde la app de escritorio, los usuarios pueden hablar por voz o video sin depender del teléfono, usando el micrófono y la cámara de la PC o notebook.
De acuerdo con el centro de ayuda de Meta, WhatsApp ofrece llamadas gratuitas y cifradas de extremo a extremo desde su aplicación nativa para Windows y Mac. Así, la plataforma amplía su alcance y se adapta a quienes pasan gran parte del día frente a la computadora.
Para usar esta función, es necesario tener una conexión estable a internet y un sistema operativo compatible: Windows 10 de 64 bits (versión 1903 o posterior) o macOS 11 o superior. Un detalle importante: las llamadas no funcionan en WhatsApp Web, la versión del navegador. Es obligatorio descargar la aplicación de escritorio desde el sitio oficial de WhatsApp para poder acceder a esta herramienta.
Cómo hacer una llamada individual paso a paso
-
Abrir WhatsApp Escritorio en la computadora.
-
Buscar el contacto con quien se desea hablar desde la barra lateral de chats.
-
Abrir la conversación del contacto.
-
En la esquina superior derecha, hacer clic en el ícono de teléfono (para una llamada de voz) o en el ícono de cámara (para videollamada).
-
Esperar a que la otra persona atienda.
Las llamadas son gratuitas y seguras, ya que cuentan con cifrado de extremo a extremo. La calidad depende de la estabilidad de la conexión de ambos dispositivos.
Cómo hacer una llamada grupal desde la PC
-
Abrir el chat grupal desde la app de escritorio.
-
Seleccionar los participantes que se desea incluir.
-
Elegir si se quiere llamada de voz o videollamada.
-
Confirmar la conexión.
También se pueden crear enlaces de llamada:
-
Ir a la pestaña “Llamadas”.
-
Hacer clic en “Nuevo enlace de llamada”.
-
Elegir si será de audio o video.
-
Copiar y compartir el enlace con los invitados.
Los enlaces caducan tras 30 días sin uso y pueden eliminarse por motivos de seguridad. Con esta función, WhatsApp se consolida como una herramienta completa para comunicarse tanto desde el celular como desde la computadora.