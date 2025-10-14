Llamá a un contacto de WhatsApp desde la compu en 5 pasos

WhatsApp ofrece llamadas gratuitas y cifradas de extremo a extremo desde su aplicación nativa para Windows y Mac.

WhatsApp no solo sirve para chatear o mandar audios: también permite hacer y recibir llamadas desde la computadora. Esta opción resulta muy útil cuando el celular no está a mano o se está trabajando frente al monitor. Desde la app de escritorio, los usuarios pueden hablar por voz o video sin depender del teléfono, usando el micrófono y la cámara de la PC o notebook.

De acuerdo con el centro de ayuda de Meta, WhatsApp ofrece llamadas gratuitas y cifradas de extremo a extremo desde su aplicación nativa para Windows y Mac. Así, la plataforma amplía su alcance y se adapta a quienes pasan gran parte del día frente a la computadora.

Para usar esta función, es necesario tener una conexión estable a internet y un sistema operativo compatible: Windows 10 de 64 bits (versión 1903 o posterior) o macOS 11 o superior. Un detalle importante: las llamadas no funcionan en WhatsApp Web, la versión del navegador. Es obligatorio descargar la aplicación de escritorio desde el sitio oficial de WhatsApp para poder acceder a esta herramienta.

Cómo hacer una llamada individual paso a paso

Abrir WhatsApp Escritorio en la computadora. Buscar el contacto con quien se desea hablar desde la barra lateral de chats. Abrir la conversación del contacto. En la esquina superior derecha, hacer clic en el ícono de teléfono (para una llamada de voz) o en el ícono de cámara (para videollamada). Esperar a que la otra persona atienda.

Las llamadas son gratuitas y seguras, ya que cuentan con cifrado de extremo a extremo. La calidad depende de la estabilidad de la conexión de ambos dispositivos.

Cómo hacer una llamada grupal desde la PC

Abrir el chat grupal desde la app de escritorio. Seleccionar los participantes que se desea incluir. Elegir si se quiere llamada de voz o videollamada. Confirmar la conexión.

También se pueden crear enlaces de llamada:

Ir a la pestaña “Llamadas”. Hacer clic en “Nuevo enlace de llamada”. Elegir si será de audio o video. Copiar y compartir el enlace con los invitados.

Los enlaces caducan tras 30 días sin uso y pueden eliminarse por motivos de seguridad. Con esta función, WhatsApp se consolida como una herramienta completa para comunicarse tanto desde el celular como desde la computadora.