WhatsApp cambia para siempre en iPhone: su nuevo diseño

Meta estrenó oficialmente el diseño Liquid Glass.

WhatsApp comenzó a desplegar uno de los cambios visuales más importantes de los últimos años en iPhone. La app de mensajería propiedad de Meta estrenó oficialmente el diseño Liquid Glass, una estética inspirada en la nueva identidad visual de iOS 26 que busca ofrecer una experiencia más fluida, moderna y coherente con el sistema operativo de Apple. La actualización llega con la versión 25.28.75 de WhatsApp, aunque por ahora está disponible solo para un grupo limitado de usuarios.

El nuevo diseño Liquid Glass introduce una barra de navegación renovada con bordes redondeados y un leve espacio entre los extremos para dar la sensación de que “flota” sobre la pantalla. Además, adopta un acabado acristalado con efecto desenfocado, lo que permite ver parcialmente el contenido que se encuentra debajo. Los botones también se actualizan con animaciones más suaves y una apariencia transparente, acompañados de menús y elementos más redondeados que se alinean con el estilo de iOS 26.

Entre los principales cambios que trae la actualización se destacan:

Barra de navegación flotante con diseño acristalado.

Botones y menús redondeados , más coherentes con la estética de iOS 26.

Efectos translúcidos que dejan ver el contenido del fondo.

Nuevas animaciones más suaves y naturales.

Teclado rediseñado, con un aspecto más limpio y transparente.

Introduce una barra de navegación renovada con bordes redondeados y un leve espacio entre los extremos.

Cómo activar el nuevo diseño de WhatsApp en iOS 26

Para acceder al diseño Liquid Glass es necesario cumplir con algunos pasos básicos:

Actualizar a iOS 26: el nuevo diseño solo se aplica en esta versión del sistema operativo. Instalar la versión 25.28.75 de WhatsApp desde la App Store. Esperar la activación: Meta está habilitando la función de forma gradual, por lo que puede tardar unos días o semanas en aparecer.

Con este cambio, WhatsApp no solo se pone a tono con el estilo visual de Apple, sino que también reafirma su compromiso por mejorar la experiencia estética y de uso en iPhone, anticipando una renovación más profunda en futuras versiones.