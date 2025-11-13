Elegí quién puede ver tus estados de WhatsApp en 6 pasos

Si querés compartir estados pero tenés en mente que determinados contactos no los vean, esta función de WhatsApp es para vos. En tan solo unos pasos podés ajustar tu configuración para que solo vean tus estados las personas que vos elegís. Aquí te explicamos cómo hacerlo de manera clara y rápida.

Paso a paso para configurar la visibilidad de estados

Abrí WhatsApp y entrá al menú de “Estados”. Tocá los tres puntos verticales (⋮) y seleccioná “Privacidad de estados”. Allí vas a ver tres opciones principales: “ Mis contactos ”: todos tus contactos pueden ver tus estados.

“ Mis contactos excepto… ”: podés elegir excluir uno o más contactos específicos.

“Solo compartir con…”: seleccioná únicamente los contactos que podrán ver tus estados. Elegí la opción que mejor te funcione. Si seleccionás “Mis contactos excepto…”, marcá a quienes querés excluir. Si elegís “Solo compartir con…”, marcá únicamente a quienes querés que vean los estados. Una vez seleccionada la opción y los contactos, tocá “Listo” o “Guardar” para aplicar los cambios. Es importante recordar que esta configuración se aplica a todos los estados futuros. Los estados ya publicados antes del cambio seguirán con la visibilidad anterior.

Consejos de privacidad adicional

Revisá la lista de contactos de vez en cuando para asegurarte que la configuración sigue siendo la que querés.

Evitá usar versiones no oficiales de WhatsApp, ya que pueden tener menos controles de privacidad.

Si compartís estados con contenido sensible, considerá usar la opción “ Solo compartir con… ” para mayor seguridad.

Recordá que los estados tienen una duración de 24 horas, luego se eliminan, pero mientras estén activos estarán disponibles para quienes tengan permiso.

Personalizar quién puede ver tus estados de WhatsApp te permite compartir con tranquilidad y sin límites innecesarios. Con unos minutos de configuración, asegurás privacidad, evitás malentendidos y mantenés el control total de tu contenido.