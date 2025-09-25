Compartí tus estados de WhatsApp solo con quien quieras: cómo hacerlo en 4 pasos

Esta herramienta puede mejorar la privacidad de tu cuenta.

WhatsApp volvió a poner en agenda una función clave de privacidad que muchos usuarios pasan por alto: la posibilidad de controlar quién ve tus publicaciones en los estados. Aunque por defecto se comparten con todos tus contactos, la app permite excluir a ciertas personas o, por el contrario, mostrar los estados únicamente a un grupo reducido. Se trata de una herramienta sencilla que puede mejorar notablemente la privacidad de tu cuenta.

El recordatorio llega en un momento en que los estados —al igual que las historias en Instagram— son una de las funciones más usadas de la aplicación. Para quienes disfrutan compartir fotos, videos o mensajes, pero no quieren que toda su agenda acceda a ese contenido, esta configuración resulta fundamental. En pocos pasos, podés definir si tus publicaciones las ven todos tus contactos, todos menos algunos, o solo una lista personalizada.

Cómo ocultar estados en WhatsApp

Para activar esta opción, seguí estos pasos:

Abrí WhatsApp y andá a la pestaña Estados o Novedades. Tocá el menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha. Ingresá en Privacidad de estados. Elegí entre estas alternativas: Mis contactos : lo ve toda tu agenda.

Mis contactos, excepto… : podés excluir a quienes quieras.

Solo compartir con…: seleccionás únicamente a las personas autorizadas.

Esta función está disponible tanto en celulares Android como en iPhone.

Detalles a tener en cuenta

La configuración que elijas se aplicará a todos los estados futuros, aunque no afectará a los que ya publicaste. Además, las preferencias quedan guardadas hasta que decidas modificarlas. Esta función está disponible tanto en celulares Android como en iPhone. Un detalle más: si tenés desactivadas las confirmaciones de lectura, tampoco vas a poder ver quién miró tus estados.

Es importante aclarar que esta herramienta no es lo mismo que la futura función de “mejores amigos” que Meta prepara para WhatsApp, inspirada en Instagram. Esa actualización todavía no está activa y permitirá armar una lista VIP para compartir historias con un círculo aún más reducido. Con este truco ya disponible, podés asegurarte de que tus estados se mantengan privados y accesibles solo para quienes vos elijas.