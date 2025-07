Cómo saber si me espían en WhatsApp: esta es la forma más fácil de comprobarlo.

WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo, y Argentina no es la excepción. No solo la usamos para charlar con amigos y familiares en nuestros momentos de ocio, sino también como herramienta fundamental para la comunicación laboral y profesional. Desde grupos de trabajo hasta el envío de documentos o videollamadas, la plataforma almacena una enorme cantidad de información personal y sensible que, en caso de ser vulnerada, puede poner en riesgo tanto nuestra privacidad como nuestra seguridad digital.

Por esta razón, una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es: ¿cómo saber si me están espiando en WhatsApp? La buena noticia es que existe una forma sencilla de comprobarlo sin necesidad de ser un experto en tecnología. A continuación te contamos paso a paso cómo hacerlo y qué medidas tomar para protegerte.

¿Cómo saber si te espían en WhatsApp? Paso a paso para comprobarlo

Aunque WhatsApp cuenta con cifrado de extremo a extremo, que protege los mensajes para que solo el emisor y el receptor puedan verlos, eso no significa que la seguridad sea infalible. Detectar si alguien accedió de forma indebida a tu cuenta no siempre es tan obvio, ya que la aplicación no envía alertas específicas cuando un tercero abre sesión desde otro dispositivo.

Las cuentas de WhatsApp no están excentas de los ciberataques.

Por eso es fundamental realizar una revisión manual siguiendo estos pasos:

Abrí WhatsApp en tu teléfono. Tocá los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla. Seleccioná la opción “Dispositivos Vinculados”. Allí vas a ver una lista de todos los dispositivos que tienen acceso a tu cuenta. Si detectás un equipo desconocido o que no autorizaste, seleccionalo y elegí “Cerrar sesión” o “Eliminar dispositivo”.

Esta acción desconectará de inmediato al intruso y evitará que siga accediendo a tus conversaciones, fotos, videos o llamadas. Es importante que prestes atención a cualquier actividad inusual o notificaciones extrañas, ya que muchas veces estas señales pueden pasar desapercibidas.

Los ciberdelincuentes suelen aprovecharse de herramientas como WhatsApp Web para espiar conversaciones sin que la víctima se dé cuenta. Basta con que alguien escanee tu código QR desde un navegador para obtener acceso completo. Además, dejar la sesión abierta en una computadora compartida puede exponer tu cuenta a miradas ajenas.

¿Cómo prevenir que te espíen en WhatsApp?

Prevenir es la mejor defensa. La popularidad de WhatsApp la convierte en un blanco habitual para hackers, estafadores y delincuentes digitales que buscan robar información, suplantar identidades o incluso extorsionar a los usuarios mediante el uso de malware o ransomware.

Para reducir al máximo el riesgo de espionaje, te recomendamos seguir estas medidas de seguridad:

Activá la verificación en dos pasos: Esta función añade una capa extra de protección solicitando un PIN de seis dígitos cada vez que se registre tu cuenta en un nuevo dispositivo.

Esta función añade una capa extra de protección solicitando un PIN de seis dígitos cada vez que se registre tu cuenta en un nuevo dispositivo. Cerrá sesión en computadoras públicas o compartidas: Siempre revisá los dispositivos vinculados y cerrá sesión en aquellos que no uses habitualmente.

Siempre revisá los dispositivos vinculados y cerrá sesión en aquellos que no uses habitualmente. Evitá compartir tu teléfono o permitir que otros tengan acceso al mismo.

No escanees códigos QR sospechosos ni aceptes enlaces de desconocidos.

Mantené tu aplicación actualizada: Las versiones más recientes suelen incluir mejoras de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas.

En caso de sospechar que fuiste víctima de espionaje, también es recomendable cambiar tu contraseña de Google o Apple ID y revisar tus sesiones activas en otras plataformas digitales.