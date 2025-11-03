Trump dice que China y otros países no pueden tener los mejores chips de IA de Nvidia

El superchip Nvidia GB10 Grace Blackwell se exhibe en la conferencia GTC de la compañía en San José, California, EEUU

ers) -Los chips más avanzados del gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia se reservarán para las empresas estadounidenses y se mantendrán fuera de China y otros países, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante una entrevista grabada que se emitió el domingo en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS y en comentarios a periodistas a bordo del Air Force One, Trump dijo que solo los clientes estadounidenses deberían tener acceso a los chips Blackwell de gama alta que ofrece Nvidia, la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil.

"Los más avanzados, no dejaremos que los tenga nadie que no sea Estados Unidos", dijo a la CBS, en consonancia con unas declaraciones hechas antes a los periodistas cuando regresaba a Washington de un fin de semana en Florida. "No damos (el chip Blackwell) a otros", dijo durante el vuelo.

Las declaraciones sugieren que Trump podría imponer restricciones más estrictas en torno a los chips de IA estadounidenses de última generación de lo que habían indicado anteriormente las autoridades estadounidenses, con China y potencialmente el resto del mundo vetados del acceso a los semiconductores más sofisticados.

En julio, el Gobierno de Trump publicó un nuevo proyecto de inteligencia artificial que pretende flexibilizar las normas medioambientales y ampliar enormemente las exportaciones de IA a los aliados, en un intento de mantener la ventaja estadounidense sobre China en esta tecnología crítica.

Y el viernes pasado, Nvidia dijo que suministraría más de 260.000 chips de IA Blackwell a Corea del Sur y a algunas de las mayores empresas del país, como Samsung Electronics .

También han surgido preguntas sobre si Trump permitiría los envíos de una versión reducida de los chips Blackwell a China desde agosto, cuando sugirió que podría permitir tales ventas.

Trump dijo a la CBS que no permitiría la venta de los Blackwell más avanzados a empresas chinas, pero no descartó que pudieran obtener una versión menos potente del chip. "Les dejaremos negociar con Nvidia, pero no en términos de lo más avanzado", dijo durante la entrevista de "60 Minutes".

La posibilidad de que cualquier versión de los chips Blackwell se venda a empresas chinas ha suscitado las críticas de los de línea dura de China en Washington, que temen que la tecnología potencie las capacidades militares de China y acelere su desarrollo de la IA.

El congresista republicano John Moolenaar, que preside el Comité Selecto de la Cámara sobre China, dijo que tal movimiento "sería similar (a) dar a Irán uranio de grado armamentístico".

Trump había insinuado que podría discutir los chips con el presidente chino Xi Jinping antes de su cumbre en Corea del Sur la semana pasada, pero finalmente dijo que el tema no surgió.

Nvidia no ha solicitado licencias de exportación estadounidenses para el mercado chino debido a la postura de Pekín sobre la compañía, según dijo la semana pasada su consejero delegado, Jensen Huang.

"Han dejado muy claro que no quieren que Nvidia esté allí ahora mismo", dijo durante un evento para desarrolladores, y añadió que necesitaba acceder a China para financiar la investigación y el desarrollo en EEUU.

