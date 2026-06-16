El truco para mudar todos tus chats y recuerdos de ChatGPT a Claude o Gemini

La herramienta está pensada para trasladar la información que las IA guardan sobre cada usuario

Cambiar de asistente de inteligencia artificial ya no implica perder toda la información acumulada durante meses de uso. Claude, el chatbot desarrollado por Anthropic, ahora permite importar de forma gratuita la memoria y el contexto almacenados en ChatGPT y Gemini, una función que hasta hace poco estaba reservada para los usuarios de pago. De esta manera, quienes decidan migrar a esta plataforma pueden mantener sus preferencias e instrucciones personalizadas sin tener que configurarlas nuevamente.

La herramienta está pensada para trasladar la información que las IA guardan sobre cada usuario, como preferencias, contexto e instrucciones, y no las conversaciones completas. El objetivo es que Claude pueda ofrecer respuestas personalizadas desde el primer momento, evitando empezar desde cero y facilitando el cambio entre asistentes de inteligencia artificial.

Qué datos se pueden importar a Claude

La función de importación está enfocada en la memoria que ChatGPT o Gemini fueron construyendo con el paso del tiempo. Esto incluye datos que ayudan a personalizar las respuestas, como preferencias, información de contexto e instrucciones que el usuario fue proporcionando durante sus interacciones.

Sin embargo, existen varias limitaciones. El proceso no es automático y requiere la intervención del usuario. Además, Claude puede descartar parte de la información que considere poco relevante durante el análisis. Tampoco se transfieren los chats completos, los GPT personalizados, plugins, conexiones con aplicaciones u otras configuraciones específicas de cada plataforma.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, una vez completada la importación, los cambios pueden tardar hasta 24 horas en reflejarse completamente en la memoria de Claude.

Claude permite importar la memoria almacenada en ChatGPT y Gemini.

Cómo realizar la migración paso a paso

El proceso para trasladar la memoria de otro asistente a Claude es sencillo y puede completarse en pocos minutos. Para hacerlo, seguí estos pasos:

Creá o iniciá sesión en una cuenta de Claude, incluso si utilizás el plan gratuito. Ingresá a Ajustes > Capacidades > Iniciar importación, donde encontrarás un prompt preparado por Anthropic. Copiá ese prompt y pegalo en un nuevo chat de ChatGPT o Gemini para que el asistente genere un resumen con la memoria y el contexto que tiene almacenados sobre vos. Copiá la respuesta obtenida y pegala en la herramienta de importación de Claude. Seleccioná la opción "Añadir a la memoria" para completar la transferencia de la información.

Antes de confirmar la importación, Anthropic recomienda revisar cuidadosamente el contenido, ya que podría incluir datos personales o información sensible. Además, la empresa aclara que los cambios pueden tardar hasta 24 horas en reflejarse por completo dentro de la memoria de Claude. Una vez finalizado el proceso, también es posible habilitar la función para que el chatbot continúe aprendiendo de las conversaciones futuras y siga personalizando sus respuestas con el tiempo.