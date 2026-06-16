El truco de los expertos para revivir tu PC vieja en pocos minutos y ahorrarte la visita al servicio técnico

Fuete: Hard Zone.

Windows acumula archivos temporales, registros y cachés que no aportan nada y ralentizan el equipo. Con algunos trucos, ajustes y un mantenimiento adecuado, un equipo viejo puede seguir funcionando perfectamente durante varios años más. La clave está en saber qué atacar primero, porque no todo lo que hace lenta una PC tiene el mismo peso.

Paso 1: apagá los programas que arrancan solos

Este es el cambio que más impacto inmediato genera. Cada programa que instalaste puede haberse configurado para abrirse automáticamente al encender la computadora. Con el tiempo, ese listado crece y el arranque se vuelve lentísimo, aunque el equipo no tenga ningún problema real.

En Windows: clic derecho en la barra de tareas → Administrador de tareas → pestaña Inicio → desactivá todo lo que no necesitás al encender . Muchos programas se abren automáticamente al encender el portátil, consumiendo recursos desde el primer momento.

clic derecho en la barra de . Muchos programas se abren automáticamente al encender el portátil, consumiendo recursos desde el primer momento. En Mac: Ajustes del Sistema → General → Elementos de inicio de sesión → eliminá los que no necesitás.

Paso 2: liberá espacio en el disco

Un disco lleno al 90% o más ralentiza todo el sistema. Windows necesita espacio libre para crear archivos temporales mientras trabaja; sin ese espacio, empieza a tartamudear.

Para limpiar en Windows: escribí "Liberador de espacio en disco" en el buscador, seleccioná la unidad principal (C:), marcá archivos temporales, papelera de reciclaje y miniaturas, y pulsá Aceptar. En Mac: menú Apple → Acerca de esta Mac → Almacenamiento → Administrar.

Después de la limpieza del sistema, revisá los archivos propios: descargas acumuladas, videos viejos y programas que no usás desde hace meses son los mayores consumidores de espacio.

Paso 3: reemplazá el HDD por un SSD

Este es el upgrade que más transforma un equipo viejo, por lejos. Cambiar el disco HDD por un SSD revive equipos viejos sin gastar fortunas. Un disco mecánico (HDD) es la botella más fina de todo el sistema: aunque el procesador y la RAM estén bien, el HDD frena todo.

Un SSD de 500 GB para notebook o PC de escritorio cuesta menos de 40 dólares en el mercado local, y la instalación es sencilla. El arranque puede pasar de 2-3 minutos a menos de 20 segundos en el mismo equipo. Si solo vas a hacer un cambio, que sea este.

Paso 4: limpieza física del polvo

El polvo acumulado obstruye la ventilación y el equipo sube la temperatura. Cuando un procesador se calienta de más, el sistema lo ralentiza deliberadamente para protegerse —el fenómeno se llama thermal throttling— y el equipo se vuelve lento aunque no haya ningún problema de software.

Utilizar el programa gratuito HWMonitor permite ver cómo está la temperatura de la CPU y GPU. Si la temperatura es alta incluso realizando tareas poco demandantes, considerá cambiar la pasta térmica de la CPU y limpiar el polvo de los ventiladores. Este mantenimiento lo pueden hacer en una tienda de informática y no suele ser caro.

En una notebook, podés limpiar las salidas de aire con aire comprimido en lata sin abrir el equipo. En una PC de escritorio, abrir el lateral y limpiar con cuidado cada 6 meses es mantenimiento básico que alarga significativamente la vida útil.