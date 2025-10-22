La flamante función permite realizar acciones básicas y avanzadas desde la muñeca, ideal para quienes suelen perder el control remoto o prefieren manejar todo con un solo toque. Encender o apagar el televisor, ajustar el volumen, cambiar de canal o incluso usar el reloj como cursor son algunas de las opciones disponibles en esta actualización de Samsung.

La compañía presentó esta nueva integración como un avance en su apuesta por la conectividad entre dispositivos y la experiencia personalizada dentro del hogar.

Qué permite hacer esta integración

Una vez vinculados el Galaxy Watch y el televisor Vision AI, el reloj puede funcionar como centro de mando remoto. Desde su pantalla táctil o mediante comandos de voz, el usuario puede:

Encender o apagar el televisor.

Subir o bajar el volumen.

Cambiar de canal o buscar contenido.

Navegar con el reloj como si fuera un puntero o touchpad .

Activar funciones de accesibilidad, como subtítulos o lector de pantalla.

Además, la conexión es estable y automática siempre que ambos dispositivos estén en la misma red Wi-Fi. Esto significa que no hace falta configurar la vinculación cada vez que se usan: el sistema los detecta de forma inmediata y sincroniza su estado.

Cómo configurarlo paso a paso

Asegurate de que tanto el Galaxy Watch como el televisor Vision AI estén actualizados con la última versión de software. Abrí la aplicación SmartThings en tu Galaxy Watch o en el teléfono asociado. En la pestaña “Dispositivos”, seleccioná “Agregar TV” y seguí las instrucciones para emparejar el Vision AI. Una vez enlazado, seleccioná el televisor en la lista y probá las funciones básicas de control. Ajustá los permisos para permitir el uso del reloj como cursor o micrófono.

Más que comodidad: una experiencia conectada

Esta actualización refuerza la visión de Samsung de crear un ecosistema fluido entre televisores, relojes, teléfonos y electrodomésticos inteligentes. Con el Galaxy Watch actuando como centro de control, los usuarios pueden disfrutar una experiencia más intuitiva, cómoda y personal.