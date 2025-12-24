Estas fiestas, el Deco 4K de Telecentro suma joystick y funciones para disfrutar en familia.

Estas fiestas, se aburre el que quiere

En plena época de reuniones y celebraciones, Telecentro propone una forma distinta de vivir las fiestas en casa: con su campaña “En Navidad se aburre el que quiere”, presenta un ecosistema de entretenimiento completo para compartir en familia, ideal para el verano, las vacaciones y las tardes largas en casa.

Un solo equipo, mil formas de disfrutar

El Deco 4K con Android TV permite acceder a:

Plataformas como HBO Max, Disney+, Prime Video y Universal+

YouTube, TikTok, Spotify y Twitch

Juegos descargables desde Play Store

Comandos por voz gracias a Google Assistant

Chromecast integrado para compartir contenido desde celulares

Audio privado con auriculares Bluetooth

Contenido en resolución 4K Ultra HD

¿La novedad? El joystick Bluetooth de Telecentro

Ahora, el Deco también puede transformarse en una consola gracias al joystick Bluetooth, que permite jugar títulos como Beach Buggy Racing, Hungry Shark o Asphalt 9. Una opción perfecta para los chicos, para jugar entre varios o para quienes buscan algo distinto que ver televisión.

Todo lo que necesitás, en un solo plan

Este Deco forma parte del plan Triple Play de Telecentro, que incluye 1000MB de Internet simétrico y acceso a plataformas de streaming.

¿Cómo acceder?

Más información en 👉 https://www.telecentro.com.ar/telecentro-gaming