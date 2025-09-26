Un solo dispositivo para todo el entretenimiento en casa

El Decodificador 4K con Android TV de Telecentro está diseñado para mucho más que ver series. Su tecnología permite convertir cualquier televisor en un verdadero centro de entretenimiento digital, con acceso a juegos, aplicaciones, comandos de voz y contenido en resolución 4K Ultra HD .

Streaming y redes sociales desde el mismo lugar

Gracias a su sistema Android TV, el Deco permite descargar y usar apps como:

Disney+, HBO Max, Universal+, Prime Video

YouTube, Spotify, TikTok, Twitch

Google Play Store, donde también se acceden juegos y herramientas multimedia

¿Te gusta jugar? También es una consola

El Deco permite descargar juegos como Beach Buggy Racing, Red Ball 4, Asphalt 9 y Hungry Shark, y jugar con joysticks Bluetooth conectados al equipo.

Comodidad total: buscá por voz o transmití desde tu celular

Con el control remoto por voz, podés usar Google Assistant para hacer búsquedas rápidas o controlar el contenido sin moverte. Además, el Deco incluye Chromecast integrado, lo que permite enviar contenido desde el celular, tablet o computadora a la TV con un solo clic.

Privacidad y comodidad: conectá tus auriculares

¿Querés mirar una serie de madrugada sin despertar a nadie? Podés vincular auriculares Bluetooth al Deco y disfrutar en total comodidad.

¿Cómo conseguirlo?

El Deco 4K viene incluido dentro de la nueva oferta Triple Play de Telecentro, junto con Internet simétrico de 1000MB y plataformas de streaming. Más info en 👉 https://bit.ly/Telecentro1000mb_Gacetilla