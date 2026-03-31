Rusia toma medidas contra las VPN a medida que se intensifica la "gran ofensiva"

Vista de una torre de telefonía celular con la catedral de Cristo Salvador y la torre del Kremlin al fondo, en el centro de Moscú, Rusia

Rusia va a endurecer aún más las restricciones sobre las redes privadas virtuales (VPN, ‌por sus siglas ‌en inglés), que utilizan millones de rusos para eludir los controles y la censura en internet, según ha declarado el ministro de Digitalización ruso.

En lo que los diplomáticos han calificado como la "gran ofensiva" de Rusia, las autoridades han bloqueado repetidamente el ​internet móvil y ⁠han interferido los principales servicios de mensajería, ‌al tiempo que se han otorgado amplios ⁠poderes para cortar las comunicaciones ⁠masivas.

"El objetivo es reducir el uso de las VPN", dijo el ministro de Digitalización, Maksut Shadayev, a ⁠última hora del lunes en la aplicación ​de mensajería MAX, respaldada por el ‌Estado, y añadió que su ‌ministerio estaba tratando de imponer las restricciones ⁠con un impacto mínimo para los usuarios.

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Dijo que se habían tomado decisiones para restringir el acceso a varias plataformas extranjeras no identificadas, sin dar ​más detalles.

Tras ‌la invasión de Ucrania en 2022, Rusia impuso las leyes más represivas vistas desde la época soviética, ordenando la censura y reforzando la influencia del Servicio Federal de ⁠Seguridad, principal sucesor del KGB de la era soviética.

Pero en los últimos meses, el Estado ha ido mucho más allá: ha bloqueado WhatsApp, ha ralentizado Telegram y ha bloqueado repetidamente el internet móvil en Moscú y otras ciudades y regiones.

El Kremlin afirma que las ‌plataformas extranjeras no han cumplido la ley y que las restricciones a internet móvil son necesarias para contrarrestar los ataques masivos con drones ucranianos.

A mediados de enero, Rusia había bloqueado más de 400 VPN, ‌un 70% más que a finales del año pasado, según el periódico Kommersant.

Pero es un juego del gato ‌y el ⁠ratón: tan pronto como las autoridades cierran una VPN, aparece otra, y muchos ​jóvenes rusos cambian de VPN a diario, según informan los periodistas de Reuters.

Con información de Reuters