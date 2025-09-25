Starlink Argentina ofrece un importante descuento en uno de sus planes

El descuento de Starlink aplica al Plan Itinerante de 50 GB para Argentina, el cual ahora se puede contratar por $44.100 mensuales durante la vigencia de la promoción. El costo del kit de hardware estándar se mantiene sin cambios, lo que significa que los usuarios pueden aprovechar el ahorro sin sacrificar componentes del servicio.

Si buscás usar internet satelital mientras viajás o desde ubicaciones móviles, esta oferta convierte al plan Itinerante en una opción más accesible, especialmente para aquellos que no requieren uso ilimitado sino conectividad puntual.

Ventajas del plan Itinerante y diferencias frente a planes residenciales

El plan Itinerante permite que la antena funcione tanto en el automóvil como colocada en el piso, siempre que tenga visión clara al cielo.

Ofrece conectividad satelital de alta velocidad en prácticamente cualquier punto del país.

A diferencia de los planes residenciales , no está pensado para cobertura fija ni uso intensivo constante, sino para quienes se mueven o necesitan conectividad en ruta.

El hardware necesario para lanzar el servicio (antena, router integrado, fuente) se mantiene al precio tradicional, sin descuentos.

Lo que conviene tener en cuenta

La oferta es temporal y puede estar limitada a nuevos usuarios o a contrataciones dentro de cierto período.

Si ya tenés contratado ese plan, posiblemente no se aplique el descuento automáticamente; deberás verificar si podés migrar o aprovechar la oferta.

El descuento no altera la calidad del servicio ni los límites técnicos del plan: sigue siendo 50 GB de datos mensuales .

No se han anunciado cambios para los planes residenciales o ilimitados por ahora.

Este descuento convierte al plan Itinerante en una opción atractiva para quienes necesitan internet fuera del hogar, pero sin la demanda constante de uso ilimitado. Un paso inteligente de Starlink para captar nuevos usuarios que buscan movilidad y conectividad satelital a un precio más accesible.