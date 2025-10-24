Internet gratis: cómo tener Starlink sin pagar por 30 días

Starlink lanzó una promoción que permite probar su servicio gratis.

Starlink, la red de internet satelital impulsada por SpaceX y liderada por Elon Musk, lanzó una promoción que permite probar su servicio de conectividad de forma gratuita durante 30 días. La propuesta está dirigida a nuevos usuarios y busca demostrar el rendimiento de la red en zonas donde las conexiones tradicionales suelen tener baja cobertura o velocidad limitada.

El beneficio incluye acceso completo al servicio sin costo por la mensualidad del primer mes, lo que permite navegar, mirar contenido en streaming, hacer videollamadas y usar aplicaciones con la misma calidad que en el plan pago. Es una oportunidad para conocer de primera mano el potencial de Starlink, especialmente útil en áreas rurales o con infraestructura terrestre deficiente.

Cómo registrarse en la prueba gratuita de Starlink

El proceso de registro es simple y totalmente online:

Ingresar al sitio oficial. Buscar el apartado “Prueba de 30 días”. Ingresar la dirección donde se instalará el servicio. Seleccionar “Pedir ahora” y completar los datos de la cuenta.

La empresa no detalló una fecha límite ni una región específica, por lo que se estima que la oferta aplica a todas las zonas con cobertura activa. Desde la misma web se puede consultar el mapa de disponibilidad, que indica qué regiones ya tienen acceso inmediato y cuáles están en lista de espera.

Qué celulares pueden conectarse a Starlink

Gracias a su alianza con T-Mobile, Starlink permite que algunos teléfonos se conecten directamente a la red satelital sin necesidad de equipos adicionales. Esta función, disponible por ahora en Estados Unidos, incluye una lista de smartphones compatibles:

Starlink permite que algunos teléfonos se conecten directamente a la red satelital.

Apple: todos los modelos desde el iPhone 14 (incluye Plus, Pro y Pro Max).

Google: Pixel 9, Pro, Pro Fold y Pro XL.

Motorola: líneas razr, razr+, edge y g lanzadas desde 2024.

Samsung: Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54, y toda la gama S21 en adelante (Plus, Ultra y Fan Edition), además de los plegables Z Flip3 y Z Fold3 en adelante.

REVVL: modelos 7 y 7 Pro.

Antes de iniciar la prueba, es recomendable revisar el modelo del dispositivo y los términos y condiciones vigentes. Con esta iniciativa, Starlink busca consolidarse como una alternativa real para quienes necesitan internet rápido y confiable sin depender de redes terrestres, abriendo nuevas posibilidades de conectividad en Argentina y el resto del mundo.