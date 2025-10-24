Spotify suma Venues, una herramienta especial para los que aman la música en vivo

Venues, la nueva función de Spotify, actualmente disponible en versión beta, permite descubrir conciertos, festivales y eventos cercanos según los gustos musicales, el historial de escucha y la ubicación de cada persona.

La idea es combinar el poder del algoritmo con la experiencia del directo: Venues analiza tus artistas favoritos, playlists y géneros más reproducidos para recomendarte los próximos shows en tu ciudad o en otras zonas que marques como destino.

Cómo funciona Spotify Venues

Venues aparece como una nueva pestaña dentro de la aplicación de Spotify y ofrece una agenda personalizada de música en vivo, con detalles sobre fechas, lugares, precios y disponibilidad de entradas. Cada evento se puede guardar, compartir o añadir al calendario para recibir notificaciones de recordatorio.

Además, la herramienta permite comprar tickets directamente desde la app, gracias a la integración con plataformas como Ticketmaster y Eventbrite, y acceder a recomendaciones basadas en el historial de reproducción.

Otra de las funciones destacadas es la opción de seguir salas o espacios de conciertos, lo que permite descubrir nuevos lugares y recibir alertas cuando haya fechas confirmadas.

Más allá del streaming

Con Venues, Spotify busca extender su ecosistema más allá de la reproducción digital y convertirse en un aliado para artistas, productores y fans. Según la compañía, esta novedad forma parte de su apuesta por la “hiperpersonalización útil”, que combina los datos de escucha con experiencias reales.

De esta manera, la app no solo sugiere qué escuchar, sino también dónde vivirlo en vivo, integrando mapas, recordatorios y entradas en un solo lugar.

Venues se está implementando progresivamente en mercados seleccionados y llegará a todos los usuarios en las próximas semanas. Para los amantes del vivo, Spotify acaba de sumar una función que promete transformar el modo de conectar con la música y los escenarios.