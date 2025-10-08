Cómo vincular Spotify con ChatGPT en 4 pasos

La integración entre Spotify y ChatGPT ofrece una nueva forma de descubrir música y podcasts: ya no hace falta alternar entre apps. Desde el chat con la IA podés pedir recomendaciones, listas personalizadas o buscar contenido específico y obtener resultados que se abren directamente en Spotify. La conexión es opcional y mantener el control es prioridad.
4 pasos para vincular Spotify con ChatGPT
- Iniciá una conversación y mencioná “Spotify”: empezá el chat con ChatGPT y escribí algo como “Spotify, conectá mi cuenta”.
- Aceptá la vinculación: la primera vez el sistema te pedirá autorización para enlazar ambas cuentas.
- Hacé peticiones musicales o de podcast: ya vinculado, podés pedir canciones, artistas, playlists o temas por estado de ánimo o género.
- Tocá el resultado para abrirlo en Spotify: las pistas o episodios que sugiera ChatGPT se abrirán directamente en la app.
La integración está disponible para usuarios Free y Premium de Spotify, y funciona en 145 países en inglés, dentro de las versiones ChatGPT Free, Plus y Pro.
Qué funciones ofrece y qué diferencias hay por plan
-
Usuarios gratuitos podrán acceder a playlists ya existentes (como Descubrir Semanal).
-
Usuarios Premium podrán generar listas totalmente personalizadas desde cero según descripciones más complejas.
-
Podés pedir sugerencias según estado de ánimo o contexto (“música para un día lluvioso”, “lista para salir a correr”) y ChatGPT usará esos criterios para recomendar.
Spotify afirma que no compartirá tu música, podcasts ni contenido de audio o video con OpenAI para entrenar sus modelos. La vinculación es opcional y lo podés desactivar cuando quieras.
Con esta integración, ChatGPT se convierte también en un asistente musical. No hace falta saltar entre apps: pedí música o podcasts directamente en tu conversación y escuchá lo que te gusta al instante.