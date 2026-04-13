Samsung redefine el etiquetado de eficiencia energética en sus electrodomésticos

Ahora es más fácil entender cuánto consume realmente cada equipo.

Los cambios en el etiquetado de eficiencia energética ya empezaron a impactar en distintos electrodomésticos del hogar y traen una novedad clave: ahora es más fácil entender cuánto consume realmente cada equipo. Esta actualización de Samsung busca ordenar las categorías, adaptarlas a los avances tecnológicos y ofrecer información más clara al momento de comparar productos antes de comprar.

Este nuevo sistema no solo redefine las escalas de consumo, sino que también obliga a los usuarios a prestar más atención a las etiquetas. La eficiencia energética gana protagonismo, no solo por el ahorro en la factura de luz, sino también por su impacto en el consumo responsable. En este sentido, la nueva normativa apunta a reflejar con mayor precisión el rendimiento real de los dispositivos, alineándose con estándares internacionales.

Un nuevo estándar para elegir mejor

En este contexto, compañías como Samsung vienen trabajando hace años en soluciones enfocadas en optimizar el consumo energético sin resignar rendimiento. La marca combina inteligencia artificial, conectividad y mejoras en hardware para ofrecer productos cada vez más eficientes, acompañando esta evolución del mercado.

Uno de los ejemplos más claros está en su línea de lavarropas: todo el portfolio de carga frontal ya cuenta con clasificación A en eficiencia energética, posicionándose dentro de los estándares más altos del mercado. A esto se suma el desarrollo de tecnologías como AI Energy Mode, que permite ajustar automáticamente el consumo según el uso, logrando ahorros estimados de entre un 10% y un 15%.

La nueva normativa apunta a reflejar con mayor precisión el rendimiento real de los dispositivos.

Tecnología que convierte la eficiencia en ahorro real

Además, la integración con plataformas como SmartThings suma un diferencial clave. Desde el celular, los usuarios pueden monitorear en tiempo real el consumo de sus dispositivos, hacer un seguimiento del ahorro y tomar decisiones más informadas sobre su uso diario. Esto transforma la eficiencia en algo tangible, más allá de la etiqueta.

En definitiva, el nuevo etiquetado no solo ordena la información: también impulsa un cambio en la forma en que elegimos y usamos la tecnología en casa.