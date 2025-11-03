Así es el nuevo reloj de Huawei: ligero, resistente y está hecho con aluminio de aviones

El reloj combina diseño, autonomía y herramientas avanzadas de salud y fitness.

Huawei presentó el nuevo HUAWEI WATCH FIT 4 Pro, un reloj inteligente que combina diseño, autonomía y herramientas avanzadas de salud y fitness. Con una batería que dura hasta 10 días, apunta a quienes buscan mantenerse activos sin depender tanto del celular. Su compatibilidad con iOS y Android permite integrar todos los datos fácilmente en la app Huawei Salud, donde se pueden analizar tendencias, progreso y rutinas.

El dispositivo va mucho más allá de contar pasos o medir calorías. El WATCH FIT 4 Pro monitorea de forma continua ritmo cardíaco, calidad del sueño, oxígeno en sangre, calorías quemadas, distancia y rutas de entrenamiento. Toda esta información se almacena en la app de Huawei, ofreciendo una visión completa de la evolución física y el bienestar general. Por ejemplo, al cruzar los datos de sueño y actividad, el usuario puede ajustar sus horarios de entrenamiento o detectar señales de cansancio antes de que se conviertan en un problema.

Diseño, resistencia y funciones inteligentes

Fabricado en aluminio aeronáutico, el nuevo smartwatch se destaca por su grosor de solo 9,3 mm, convirtiéndose en el más delgado de la línea. Su pantalla de 3.000 nits garantiza una excelente visibilidad incluso a pleno sol. Además, cuenta con resistencia IP6X al polvo y 5ATM al agua, por lo que puede sumergirse hasta 50 metros, ideal para natación, surf de remo o buceo en apnea.

Entre sus funciones más destacadas se encuentra “Dibuja tu ruta”, que permite visualizar el recorrido exacto realizado durante un entrenamiento y crear trayectos personalizados. También incluye mapas integrados en pantalla para seguir rutas en tiempo real en actividades como running, ciclismo o caminatas. Con más de 100 modos de entrenamiento, es una herramienta versátil tanto para quienes hacen yoga como para los que practican HIIT o entrenamiento funcional.

Disponible en Negro y Azul con correa de caucho ondulado 3D, y en Verde con correa tejida estilo Janus, el WATCH FIT 4 Pro equilibra tecnología y diseño. Huawei resalta que este reloj no solo mide métricas, sino que ayuda a conocerse mejor, transformando cada dato en una oportunidad para mejorar la salud y el bienestar. El HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ya se encuentra disponible en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre.