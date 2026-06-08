Reino Unido prohibirá las redes sociales "perjudiciales" para los menores de 16 años

FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe a los líderes del sector de las redes sociales para debatir sobre la seguridad de los niños en Internet, en Londres, Reino Unido

El ​primer ministro británico, Keir Starmer, tiene previsto anunciar la prohibición de las plataformas en línea "perjudiciales" para los ‌menores de 16 años, ‌al tiempo que se mantendrá el acceso a algunas redes sociales más seguras, según informó el lunes el periódico The Times.

Starmer, que tiene previsto pronunciar un discurso este lunes, habría decidido seguir adelante con las restricciones tras hablar con padres afectados y considerar los datos de Australia, que ​introdujo una prohibición para ⁠menores de 16 años el pasado diciembre.

Al preguntársele sobre ‌la noticia, una fuente de Downing Street ⁠dijo: "El primer ministro no teme enfrentarse ⁠a las empresas tecnológicas y a sus directivos para proteger a los jóvenes".

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Una fuente cercana al asunto afirmó que era ⁠poco probable que se produjera una prohibición formal ​esta semana. El Gobierno podría dar a ‌conocer de forma más inmediata ‌detalles sobre las medidas para evitar que los niños ⁠produzcan imágenes sexualizadas en línea que puedan utilizarse con fines de extorsión sexual.

La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y la seguridad ​en línea ‌llevó a Reino Unido a celebrar una consulta sobre el acceso de los niños a las redes sociales a principios de este año, en la que se barajaron toques de queda, límites de ⁠tiempo y restricciones a las características de diseño adictivas.

Francia, Dinamarca y Polonia también están considerando endurecer las normas sobre el uso de las redes sociales por parte de los menores, mientras que Grecia anunció en abril que prohibiría el acceso a los menores de 15 años a partir de enero de 2027.

Se ‌espera que Starmer se centre en cómo el Gobierno puede garantizar que la tecnología aporte un cambio positivo cuando intervenga más tarde este lunes, según un comunicado publicado por su oficina el domingo.

La ley británica de seguridad en línea ya ‌exige a las empresas de redes sociales que adopten medidas para proteger a los niños de contenidos ilegales y nocivos en ‌internet.

Los expertos están ⁠divididos sobre la eficacia de una prohibición total, mientras que un grupo de jóvenes de ​Londres declaró recientemente a Reuters que se oponían a las restricciones.

Con información de Reuters