Regulador chino advierte a aplicaciones y web de ByteDance sobre etiquetado de contenidos generados por IA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Bytedance se ve en esta ilustración

La Administración del Ciberespacio de China ordenó a ‌las aplicaciones ‌de edición de video de ByteDance, Jianying y Maoxiang, y al sitio web Jimeng AI, que cumplan con la normativa sobre el etiquetado ​de contenidos ⁠generados por inteligencia artificial, ‌informó el martes la ⁠entidad en un ⁠comunicado.

• Las tres plataformas no aplicaron de manera efectiva las medidas ⁠requeridas para la identificación ​de contenidos generados ‌por IA y han ‌infringido la ley de ⁠ciberseguridad del país y las normas pertinentes, señaló el organismo regulador.

• Las autoridades ​citaron, ‌ordenaron la rectificación, advirtieron y sancionaron a los responsables, según el comunicado, sin dar más detalles.

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• Las ⁠plataformas deben cumplir estrictamente los requisitos legales sobre el etiquetado de contenidos generados por IA, señaló, y añadió que los reguladores seguirán reforzando la supervisión ‌para "proteger de forma concreta el interés público y apoyar el desarrollo saludable y ordenado de la IA".

• En marzo de ‌2025, China publicó los requisitos para el etiquetado de contenidos generados ‌por IA, ⁠que entraron en vigor en septiembre.

Con información de Reuters