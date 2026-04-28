Regulador chino advierte a aplicaciones y web de ByteDance sobre etiquetado de contenidos generados por IA

La Administración del Ciberespacio de China ordenó a las aplicaciones de edición de video de ByteDance, Jianying y Maoxiang, y al sitio web Jimeng AI, que cumplan con la normativa sobre el etiquetado de contenidos generados por inteligencia artificial, informó el martes la entidad en un comunicado.
• Las tres plataformas no aplicaron de manera efectiva las medidas requeridas para la identificación de contenidos generados por IA y han infringido la ley de ciberseguridad del país y las normas pertinentes, señaló el organismo regulador.
• Las autoridades citaron, ordenaron la rectificación, advirtieron y sancionaron a los responsables, según el comunicado, sin dar más detalles.
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• Las plataformas deben cumplir estrictamente los requisitos legales sobre el etiquetado de contenidos generados por IA, señaló, y añadió que los reguladores seguirán reforzando la supervisión para "proteger de forma concreta el interés público y apoyar el desarrollo saludable y ordenado de la IA".
• En marzo de 2025, China publicó los requisitos para el etiquetado de contenidos generados por IA, que entraron en vigor en septiembre.
Con información de Reuters