Redes sociales de Meta no funcionan para miles de usuarios

Meta, la empresa matriz de Facebook, informó el viernes que los usuarios estaban teniendo problemas para acceder a los servicios de la red social.
"Somos conscientes de que la gente está teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello", dijo el portavoz de la empresa, Andy Stone, en una publicación en X.
Había más de 62.000 notificaciones de problemas con Facebook y más de 8.000 con Instagram a media mañana según Downdetector.com, que realiza un seguimiento de las interrupciones del servicio recopilando informes de estado de diversas fuentes.
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Dado que las cifras de Downdetector se basan en informes enviados por los usuarios, el número real de usuarios afectados puede variar.
Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre la causa de la interrupción del servicio.
Con información de Reuters