Redes sociales de Meta no funcionan para miles de usuarios

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Meta en el Meta Lab en Los Ángeles.

​Meta, la empresa matriz de Facebook, informó ‌el ‌viernes que los usuarios estaban teniendo problemas para acceder a los servicios de la red social.

"Somos conscientes de ​que la ⁠gente está teniendo ‌problemas para acceder ⁠a nuestros servicios. ⁠Estamos trabajando en ello", dijo el portavoz de ⁠la empresa, Andy Stone, ​en una ‌publicación en X.

Había ‌más de 62.000 notificaciones ⁠de problemas con Facebook y más de 8.000 con ​Instagram ‌a media mañana según Downdetector.com, que realiza un seguimiento de las interrupciones del ⁠servicio recopilando informes de estado de diversas fuentes.

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Dado que las cifras de Downdetector se basan en informes enviados por los ‌usuarios, el número real de usuarios afectados puede variar.

Meta no respondió de inmediato a una solicitud ‌de comentarios de Reuters sobre la causa de ‌la interrupción ⁠del servicio.

Con información de Reuters