Qué es RAMageddon y por qué podría subir hasta 30% el precio de los celulares

Fuente: Vía Empresa.

La inteligencia artificial está absorbiendo el 70% de la producción global de semiconductores. Las grandes tecnológicas destinan miles de millones de dólares a centros de datos que requieren memorias y procesadores cada vez más potentes, y ese corrimiento dejó a la electrónica de consumo ante una escasez crítica. Desde diciembre de 2025, los precios de las memorias DRAM y NAND treparon entre 150% y 200%.

Por qué el golpe es mayor en los celulares económicos

La lógica es simple y brutal. En un celular de alrededor de 100 dólares, la memoria suele representar entre el 30% y el 40% del costo de fabricación. Pero con los valores actuales, solo ese componente ya cuesta entre 130 y 170 dólares. Es decir, el chip puede valer más que el equipo completo.

El resultado directo es que los modelos más baratos dejaron de ser viables para los fabricantes. El impacto será especialmente fuerte en los equipos de entrada de gama, que representan más de la mitad del mercado local en Argentina. El precio promedio por unidad podría llegar a un récord de 550 dólares en 2026, unos 100 dólares por encima del período previo. Los modelos premium absorben mejor la subida porque el peso relativo de la memoria en su costo total es menor.

La paradoja argentina: los impuestos bajaron, pero los precios suben igual

Argentina eliminó todos los aranceles de importación de celulares y redujo los impuestos internos, pero ese beneficio se está evaporando. Entre mayo de 2025 y enero de 2026, los aranceles para celulares pasaron de 16% a 8% y luego fueron eliminados. Los impuestos internos bajaron del 19% al 9,5%. Pero la escalada en el costo de las memorias terminó por absorber buena parte de los beneficios fiscales.

En la práctica: los precios no subieron mucho en la primera mitad del año porque los distribuidores tenían stock comprado antes de la crisis. Ese colchón se está acabando, y la remarcación está llegando.

Cuándo y cuánto suben

Los fabricantes y distribuidores anticipan aumentos de hasta el 30% en los próximos días. Las empresas reconocen que durante los primeros meses de 2026 prácticamente no registraron incrementos en los precios de venta. Sin embargo, las subas en los componentes ya no pueden absorberse con el margen disponible. El mercado local ya venía golpeado: el primer trimestre cerró con una caída del 16% en las ventas y las proyecciones para todo 2026 estiman 5,3 millones de unidades vendidas, frente a los 6,2 millones de 2025.

Cuánto puede durar el problema

La respuesta que más preocupa al sector es que no hay una solución rápida a la vista. Los especialistas prevén que la falta de suministros podría extenderse hasta 2029. La expansión de la IA modificó estructuralmente el negocio global de los semiconductores y la electrónica de consumo quedó en segundo lugar en la fila de prioridades de producción.

Las estrategias que están aplicando los fabricantes para amortiguar el impacto: priorizar modelos con menos memoria RAM, potenciar la venta de almacenamiento en la nube, sumar compatibilidad con tarjetas microSD en nuevos modelos y concentrar los lanzamientos en la gama media-alta donde el margen aguanta mejor la suba de costos.