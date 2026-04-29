Qué significa JPG, PNG y cuáles son las principales diferencias entre los archivos de imagen

JPG y PNG son los formatos de imagen más populares, pero no sirven para lo mismo.

Cada vez que sacás una foto, descargás una imagen o guardás un diseño, aparece una extensión como JPG, PNG, GIF o SVG. Aunque muchas veces pasa desapercibida, esa terminación define cómo se almacena el archivo, cuánto espacio ocupa y para qué conviene usarlo. Elegir bien el formato puede mejorar la calidad visual, acelerar la carga de una web o facilitar la edición posterior.

Entre los más usados, JPG (o JPEG) y PNG son los más populares, pero no sirven para lo mismo. JPG utiliza compresión con pérdida: reduce el tamaño del archivo descartando información visual que el ojo humano casi no nota. Por eso es ideal para fotografías y para compartir imágenes por internet sin que pesen demasiado. PNG, en cambio, trabaja con compresión sin pérdida, conserva mejor los detalles originales y además permite transparencias, algo clave para logos, gráficos e interfaces web.

Los principales formatos de imagen y para qué sirve cada uno

JPG (o JPEG): significa Joint Photographic Experts Group. Es el formato más usado para fotografías porque permite reducir mucho el peso del archivo sin que se note demasiado la pérdida de calidad. Es ideal para subir fotos a redes sociales, enviarlas por mail o publicarlas en páginas web. No permite transparencias.

PNG : su nombre completo es Portable Network Graphics. Se utiliza cuando se necesita mantener una mejor calidad visual, especialmente en imágenes con texto, logotipos, ilustraciones o fondos transparentes. Es muy común en diseño gráfico y desarrollo web, aunque suele generar archivos más pesados.

: su nombre completo es Portable Network Graphics. Se utiliza cuando se necesita mantener una mejor calidad visual, especialmente en imágenes con texto, logotipos, ilustraciones o fondos transparentes. Es muy común en diseño gráfico y desarrollo web, aunque suele generar archivos más pesados. GIF : este formato se hizo famoso por permitir animaciones simples en bucle. Se usa mucho en memes, reacciones y contenido para redes sociales o mensajería. Tiene una paleta de colores más limitada, por eso no es la mejor opción para fotografías.

: este formato se hizo famoso por permitir animaciones simples en bucle. Se usa mucho en memes, reacciones y contenido para redes sociales o mensajería. Tiene una paleta de colores más limitada, por eso no es la mejor opción para fotografías. SVG: significa Scalable Vector Graphics. Es ideal para gráficos vectoriales como íconos, logos y diseños que necesitan ampliarse sin perder calidad. A diferencia de JPG o PNG, no depende de píxeles, por eso mantiene la nitidez en cualquier tamaño.

Elegir bien el formato puede mejorar la calidad visual, acelerar la carga de una web o facilitar la edición posterior.

Cómo elegir el formato correcto

Si necesitás una foto liviana y fácil de compartir, JPG suele ser la mejor elección. Si buscás calidad, nitidez o transparencia, PNG ofrece mejores resultados. Para animaciones simples, GIF sigue siendo una opción popular, mientras que SVG es clave para diseños escalables y elementos visuales de páginas web.

Elegir el formato correcto puede hacer una gran diferencia tanto en la calidad final como en el rendimiento de un sitio o una aplicación.