Llega PUMM, el festival tech para chicas: cronograma y cómo anotarse

La propuesta del Festival PUMM (Programando Un Mundo Mejor) es clara: inspirar, compartir y acompañar en el camino del desarrollo tecnológico, con actividades gratuitas, abiertas y sin requisitos previos. Quienes quieran sumarse solo deben registrarse con anticipación desde la página oficial.

Organizado por Chicas en Tecnología, el evento será presencial en C Art Media, Buenos Aires y también virtual para jóvenes de toda Latinoamérica.

Qué vas a encontrar: charlas, labs, juegos y HackaPUMM

El festival combina formatos variados para distintos intereses y niveles de experiencia:

Charlas inspiradoras conducidas por mujeres destacadas en IA, ciberseguridad, UX, arte digital y otros campos tech.

Labs y talleres prácticos como “Moda y tec: de la métrica a la vidriera”, “Pitch: tu idea en un minuto”, “Tu aliada digital” y varios más que permiten aplicar conocimientos.

Juegos y desafíos tecnológicos , desde proyectos de realidad virtual hasta bots de IA o retos de robótica.

HackaPUMM, un espacio colaborativo donde equipos trabajan en soluciones reales sobre problemáticas propuestas por la comunidad.

El eje del festival es generar un ambiente de aprendizaje activo, donde compartir recursos, interrogar prejuicios y crear redes sean tan valiosos como los proyectos finales.

Cronograma presencial vs. virtual

Presencial (C Art Media, Buenos Aires)

Se ofrecen todas las actividades: charlas centrales, labs, desafíos presenciales, panel de liderazgo y networking. Será un día intenso de inmersión en tecnología con comunidad local.

Virtual (para toda la región)

Para quienes no puedan asistir de forma presencial, el evento ofrecerá transmisión de charlas, talleres online selected y participación remota en ciertos desafíos. También se integrarán contenidos exclusivos para quienes sigan desde casa.

Cómo anotarse y participar

La inscripción es gratuita, previa a través del sitio web de Chicas en Tecnología. No se exige experiencia técnica: es suficiente con entusiasmo y ganas de aprender.

Una vez registrada, la participante recibirá acceso a plataformas digitales, horarios, links de actividades y orientación para moverse entre los contenidos virtuales o presenciales.

PUMM representa mucho más que un festival: es una apuesta para reducir la brecha de género en tecnología, impulsar vocaciones y consolidar una comunidad joven que piense el mundo con código, diseño y conciencia social. No importa si no sabés programar: lo que importa es animarte a empezar y construir mundos mejores con herramientas digitales.