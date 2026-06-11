Polonia castigará con hasta cinco años de cárcel a quienes transmitan en línea delitos violentos

FOTO DE ARCHIVO. Una webcam y la palabra "ciberviolencia"

​Los legisladores polacos votaron el jueves a favor de endurecer las medidas ‌contra el ‌llamado "streaming basura", imponiendo penas de cárcel de hasta cinco años por transmisiones en línea de delitos como violaciones y asesinatos, así como de actos de crueldad contra animales y violencia dirigida a ​humillar a personas.

La ⁠medida forma parte de un esfuerzo ‌más amplio de Polonia para ⁠endurecer la regulación de ⁠los contenidos en línea. Entre las medidas recientes figuran la prohibición del uso de ⁠teléfonos móviles por parte de menores ​de 16 años en las ‌escuelas y la introducción ‌de normas más estrictas de verificación ⁠de edad para acceder a la pornografía.

Según las nuevas disposiciones, la transmisión de delitos castigados con más de ​cinco años ‌de prisión, incluidos el asesinato o la violación, será considerada en sí misma un delito separado, punible con hasta cinco años de ⁠cárcel.

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La ley también cubre contenidos que muestren crueldad contra animales, violencia destinada a humillar a otras personas y la promoción de las apuestas.

Las mismas penas se aplicarán a las personas que simulen o representen falsamente ‌la comisión de esos delitos mientras transmiten en línea, dijeron los legisladores.

La Unión Europea regula los contenidos ilegales y los delitos retransmitidos en directo mediante la Ley de ‌Servicios Digitales, que exige a las plataformas retirar con rapidez material que promueva la ‌violencia o ⁠daños graves.

Sin embargo, responsabilizar a los creadores de ese tipo de ​contenidos queda regulado por cada país.

Con información de Reuters