Polonia castigará con hasta cinco años de cárcel a quienes transmitan en línea delitos violentos

Los legisladores polacos votaron el jueves a favor de endurecer las medidas contra el llamado "streaming basura", imponiendo penas de cárcel de hasta cinco años por transmisiones en línea de delitos como violaciones y asesinatos, así como de actos de crueldad contra animales y violencia dirigida a humillar a personas.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de Polonia para endurecer la regulación de los contenidos en línea. Entre las medidas recientes figuran la prohibición del uso de teléfonos móviles por parte de menores de 16 años en las escuelas y la introducción de normas más estrictas de verificación de edad para acceder a la pornografía.
Según las nuevas disposiciones, la transmisión de delitos castigados con más de cinco años de prisión, incluidos el asesinato o la violación, será considerada en sí misma un delito separado, punible con hasta cinco años de cárcel.
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La ley también cubre contenidos que muestren crueldad contra animales, violencia destinada a humillar a otras personas y la promoción de las apuestas.
Las mismas penas se aplicarán a las personas que simulen o representen falsamente la comisión de esos delitos mientras transmiten en línea, dijeron los legisladores.
La Unión Europea regula los contenidos ilegales y los delitos retransmitidos en directo mediante la Ley de Servicios Digitales, que exige a las plataformas retirar con rapidez material que promueva la violencia o daños graves.
Sin embargo, responsabilizar a los creadores de ese tipo de contenidos queda regulado por cada país.
Con información de Reuters