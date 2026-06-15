Plan Canje por el Mundial 2026: cómo entregar tu televisor usado y llevarte un Smart TV nuevo con hasta 62% de descuento

La empresa Samsung Argentina mantiene vigente su Plan Canje para televisores, una iniciativa que permite entregar un equipo usado y obtener una bonificación que puede representar un ahorro de hasta el 62% sobre determinados modelos seleccionados. La promoción está disponible en todo el país y alcanza a una amplia variedad de Smart TV de diferentes tamaños y tecnologías, incluyendo modelos OLED, Neo QLED, QLED y Crystal UHD.

Cómo funciona: es un reintegro, no un descuento en el momento

Este detalle es clave y muchos usuarios no lo saben. El beneficio no se aplica como un descuento instantáneo al momento de pagar, sino como un reintegro posterior una vez que el dispositivo usado es entregado y revisado. Por eso, el comprador debe contar inicialmente con el dinero necesario para abonar el total del Smart TV elegido.

El proceso es el siguiente:

Entrá a shop.samsung.com/ar y elegí el Smart TV que querés comprar. Cotizá tu TV usado completando un formulario con el modelo, antigüedad y estado de funcionamiento del equipo que vas a entregar. Completá la compra. Verificá que el ítem "Plan Canje" aparezca en el resumen de la operación. Una vez recibido el nuevo Smart TV, un representante de Samsung se comunicará para coordinar la entrega del televisor usado y verificar su estado. El contacto puede demorar hasta 72 horas hábiles. Si el equipo coincide con lo declarado, el reintegro se aplica. Si no coincide, puede reducirse.

Qué TVs se pueden entregar

El plan acepta equipos de cualquier marca, no solo Samsung. Las condiciones son dos: el televisor debe encender y apagar correctamente, y la pantalla no puede tener roturas, manchas, píxeles quemados ni cambios de coloración. En la variante "Eco Canje", la exigencia es menor: solo que el dispositivo pueda encender y apagar. Para los Smart TV, además, debe tener el número de serie o identificación legible.

Los modelos que entran en el plan

El plan aplica a una amplia selección de pantallas modernas. Entre los modelos disponibles aparecen televisores de distintas líneas: QLED, Neo QLED, OLED, The Frame y Crystal UHD. Los descuentos más grandes —que pueden llegar al 62%— corresponden a los modelos de gama premium. Para acceder a la cotización actualizada de tu TV usado y ver cuánto podés ahorrar en el modelo que te interesa, el proceso se inicia directamente en el sitio oficial.

La advertencia más importante antes de comprar

Si el estado del TV que entregás no coincide con lo que declaraste en el formulario, la bonificación puede aplicarse de manera parcial, ajustándose al nuevo valor estimado tras la revisión. Para evitar inconvenientes, sé preciso al completar el formulario de cotización: declarar el estado real del equipo garantiza que el reintegro llegue sin sorpresas.