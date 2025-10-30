CEO de Nvidia dice que confía en que Trump y Xi tuvieran un buen encuentro

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, brinda con cerveza durante una cena con el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, y el presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, en un restaurante en Seúl, Corea del Sur.

El presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo el jueves que confía en que el mandatario estadounidense, Donald Trump, mantuviera una buena conversación con su par chino, Xi Jinping, durante su esperada reunión en Corea del Sur más temprano en el día.

Huang habló al llegar a un restaurante de Seúl para comer pollo al estilo coreano y tomar cerveza con el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, y el presidente ejecutivo de Hyundai Motor Group, Euisun Chung.

"Confío plenamente en que los dos presidentes hayan mantenido una muy buena conversación. No tiene que ver con nada que yo haga", dijo Huang, que salió del restaurante y repartió aperitivos a los entusiasmados seguidores reunidos fuera.

El magnate de la tecnología dijo que está deseando reunirse con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, el viernes y que su empresa y el país tienen muchos anuncios que hacer.

Nvidia está sorteando tensiones geopolíticas que han afectado a sus ventas en China. Los comentarios de Huang se produjeron tras la cita cara a cara entre Trump y Xi.

En una inversión de las declaraciones que Trump hizo el día anterior, el líder estadounidense dijo que no habló con Xi sobre el chip de inteligencia artificial de última generación Blackwell de Nvidia. Las ventas del chip de alta gama han sido un importante punto de fricción entre ambas partes debido a los controles de exportación de Washington.

Cientos de personas, incluidos los medios de comunicación, se agolparon en los alrededores del restaurante, deseosos de echar un vistazo a Huang, cuyo gigante tecnológico se convirtió el miércoles en la primera empresa de 5 billones de dólares del mundo y que es conocido por mezclarse con sus fans y posar para selfies.

Los tres ejecutivos compartieron pollo frito y cerveza, un popular maridaje coreano para después del trabajo conocido como "chimaek", en Kkanbu Chicken, una cadena local de restaurantes de Gangnam, una zona exclusiva de Seúl.

(Editado en español por Carlos Serrano)