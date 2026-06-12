No es tu Wi-Fi ni te quedaste sin datos: WhatsApp e Instagram se cayeron a nivel mundial

Durante la mañana de este viernes 12 de junio de 2026, la empresa matriz Meta registró una interrupción crítica y generalizada en sus principales plataformas a nivel mundial como WhatsApp Web, Instagram y Facebook, afectando de manera simultánea a millones de usuarios en diversos países que reportaron la imposibilidad de acceder a sus cuentas.

Los problemas técnicos, que comenzaron a multiplicarse en plataformas de monitoreo como Downdetector poco antes de las 10:30, se manifestaron principalmente en Facebook e Instagram. Los inconvenientes más frecuentes reportados por la comunidad digital incluyen la imposibilidad absoluta de iniciar sesión mediante aplicaciones móviles y web, pantallas vacías o desactualizadas en el muro de noticias (Feed), y mensajes de error genéricos del sistema advirtiendo que los servidores centrales se encuentran en mantenimiento o bajo una falla técnica inesperada. Aunque la empresa no ha emitido una explicación detallada sobre el origen de este apagón digital, expertos en infraestructura de red sugieren que podría tratarse de un fallo en los sistemas de autenticación globales o un error crítico durante la actualización de sus servidores principales.

Crisis de seguridad en Instagram: IA expuso más de 34.000 cuentas a inicios de junio

Esta caída masiva de los servidores de Meta llega en una semana sumamente compleja para la reputación de la compañía en materia de ciberseguridad. Apenas unos días antes, se reveló que una brecha de seguridad en la herramienta de soporte de Instagram asistida por Inteligencia Artificial (IA)—diseñada originalmente para automatizar y facilitar el restablecimiento de contraseñas—dejó vulnerables a más de 34.000 cuentas en todo el mundo.

La falla en el diseño del sistema de autorización permitió que atacantes redirigieran los enlaces de recuperación hacia correos bajo su control directo. Según reportes internos, aproximadamente 20.000 de estas cuentas sufrieron un acceso indebido que expuso información sumamente sensible como números telefónicos, fechas de nacimiento y correos electrónicos. Entre los perfiles afectados se identificaron cuentas de alta relevancia, como la antigua cuenta institucional de la Casa Blanca del expresidente Barack Obama, encendiendo las alertas sobre los peligros latentes de delegar procesos de autenticación críticos enteramente en manos de chatbots automatizados.