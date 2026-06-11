No te pierdas nada: la guía definitiva para seguir todo el Mundial 2026 desde el celular con YouTube

Fuente: La Verdad Noticias.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 supone un cambio clave en la transmisión digital del fútbol: YouTube será la plataforma oficial del torneo por primera vez en su historia. Los aficionados de todo el mundo podrán acceder a resúmenes, jugadas polémicas y transmisiones especiales directamente desde sus celulares, tablets o Smart TVs sin necesidad de cables ni suscripciones costosas.

Paso 1: configurar los canales correctos en Argentina

Para Argentina, los canales clave son los de TV Pública y Telefe, que tienen los derechos de transmisión de todos los partidos de la Selección y los partidos más importantes del torneo. Buscalos directamente en YouTube, subscrite y activá la campana de notificaciones para que te avise cuando empiece la transmisión.

Para el canal oficial de la FIFA: buscá @FIFAWorldCup y suscribite. Ahí van a estar los resúmenes, los mejores goles y todo el contenido generado alrededor del torneo. El canal oficial de la FIFA ofrecerá resúmenes y análisis del torneo, mientras que muchos de los socios oficiales de medios de la FIFA transmitirán los primeros 10 minutos de los partidos y, en algunos casos, partidos completos de principio a fin.

Paso 2: ver los primeros 10 minutos en vivo de cualquier partido

Esta es la gran novedad del Mundial 2026. Las cadenas internacionales y socios de medios autorizados podrán retransmitir los primeros 10 minutos de los 104 partidos del torneo en vivo y de forma gratuita a través de sus canales de YouTube. Si no tenés acceso a un servicio de streaming pago y querés ver el arranque de un partido que no transmite la TV abierta argentina, buscá el canal de YouTube de la cadena que tenga los derechos en esa región.

Si llegás tarde a un partido, la herramienta "avance rápido para ponerse al día" genera un clip de 5 minutos con todos los goles y tarjetas rojas antes de llevarte a la retransmisión en directo.

Paso 3: activar notificaciones antes de cada partido

No dependas de acordarte. Abrí la app de YouTube, buscá los canales de TV Pública, Telefe y la FIFA, ingresá a cada uno y tocá la campana de notificaciones. Elegí "Todas" para recibir el aviso cuando empiece una transmisión en vivo. También podés configurar recordatorios para seguir partidos y contenidos relacionados con el torneo directamente desde la plataforma.

Paso 4: los resúmenes y las compilaciones de goles

Si te perdiste un partido completo, tenés tres opciones. Los Shorts del canal oficial de la FIFA tienen los goles del partido en menos de 60 segundos. Los resúmenes extendidos —disponibles en el canal de la FIFA y en los de las cadenas oficiales— tienen entre 3 y 10 minutos con lo más destacado. Y las compilaciones diarias de goles se pueden buscar escribiendo "Copa Mundial de la FIFA 2026" en el buscador de YouTube al finalizar cada jornada.

Paso 5: el contenido que no vas a ver en la tele

YouTube tiene algo que la transmisión tradicional no puede dar: acceso a los creadores dentro de las sedes. Gastón Edul cubre a la Selección desde el campo de juego con streams en vivo. Gonzok recorre las 16 ciudades en 40 días. Palomares Magic está dentro de los estadios. Todos los canales que listamos en nuestra nota de creadores del Mundial están produciendo contenido que complementa la transmisión oficial con perspectivas únicas.