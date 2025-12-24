3 recomendados en audio para regalar en Navidad 2025

El audio se consolida como una de las categorías favoritas a la hora de regalar.

De cara al cierre del año y al inicio del verano, Thonet & Vander compartió su panorama de negocios para la temporada de fiestas y anticipó cuáles serán los productos tecnológicos más buscados por los argentinos. En un escenario donde la tecnología ya es parte del consumo habitual, el audio se consolida como una de las categorías favoritas a la hora de regalar, con una fuerte demanda de equipos versátiles, pensados tanto para el hogar como para actividades al aire libre.

Según Adrián Alpuin, Director Internacional de Negocios de Thonet & Vander, los auriculares y los parlantes portátiles lideran las ventas por su combinación de diseño, practicidad y buena calidad sonora. “Son productos que funcionan bien como regalo porque se adaptan a distintos momentos de uso”, explica. Impulsados por el entretenimiento, los encuentros sociales y el arranque del verano, los parlantes portables, los modelos para fiestas y los productos gaming encabezan las preferencias.

Las tendencias, según Thonet & Vander

Parlantes portátiles

Dentro del catálogo de la marca, se destacan opciones pensadas para llevar la música a todos lados, con descuentos del 20% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés:

FREI CHAIN : 12 cuotas sin interés de $10.437,07.

ZIEGEL : 12 cuotas sin interés de $14.107,60.

STARK 2 Gen: 12 cuotas sin interés de $74.666,60.

Estos modelos apuntan a un uso versátil, ideal para reuniones, escapadas o simplemente para disfrutar de música al aire libre.

Gaming y entretenimiento

El segmento gaming mantiene una demanda sostenida y se posiciona fuerte como regalo tecnológico. Entre los productos destacados se encuentran:

VX320 : 12 cuotas sin interés de $15.680.

VX700 : 12 cuotas sin interés de $15.564,80.

SPIEL CINEMA: 12 cuotas sin interés de $22.066,93.

Son opciones pensadas para mejorar la experiencia de juego y el audio inmersivo en el hogar.

Barras de sonido para transformar el hogar

Para quienes buscan potenciar el sonido del living o del dormitorio, Thonet & Vander recomienda sus barras de sonido:

GUT 2 Gen : 12 cuotas sin interés de $22.139,93.

DUNN : 12 cuotas sin interés de $43.384,33.

REIN: 12 cuotas sin interés de $80.239,33.

Los auriculares y los parlantes portátiles lideran las ventas.

Proyecciones y promociones de fin de año

La compañía anticipa un desempeño positivo durante las fiestas, ya que el rubro audio suele registrar un pico de consumo en esta época. Para acompañar la temporada, lanzó la acción Summer Sound, vigente del 1° de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 en su tienda online oficial. La propuesta incluye hasta 20% de descuento en productos seleccionados, financiación en hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, un 10% adicional pagando con débito o dinero en cuenta y la posibilidad de abonar en 6 cuotas sin interés con débito, facilitando el acceso a equipos de audio de alta fidelidad en un momento clave del consumo.