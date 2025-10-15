2x1 y cuotas sin interés: cómo aprovechar la imperdible promoción en audio

Durante tiempo limitado, Thonet & Vander ofrece la posibilidad de combinar libremente dos productos al precio de uno: desde parlantes portátiles hasta auriculares inalámbricos o sistemas de sonido más potentes. El objetivo es que cada usuario pueda crear su propio set de audio, adaptado a su estilo de vida y preferencias musicales.

Sonido de alta calidad para cada experiencia

Reconocida por su sonido de alta fidelidad y diseño minimalista, Thonet & Vander se destaca por su tecnología acústica de última generación, con materiales que potencian la nitidez y la profundidad del sonido. Todos sus equipos integran conectividad Bluetooth, bajos reforzados y sistemas de amplificación inteligente que optimizan la experiencia, ya sea en casa, en la oficina o al aire libre.

Entre los modelos más buscados se encuentran los parlantes KÜBIS y HOCH, con un diseño elegante y gran potencia, y los auriculares FREI, ideales para uso diario con aislamiento de ruido. También sobresalen los sistemas BLITZ y VERTRAG, perfectos para espacios grandes o para quienes buscan un sonido envolvente.

Cómo acceder a la promoción

La promoción está disponible en la tienda online oficial de Thonet & Vander Argentina y en distribuidores adheridos. Solo hay que seleccionar los dos productos deseados, y el descuento se aplica automáticamente al finalizar la compra.

Además, la marca ofrece diferentes medios de pago y envíos gratuitos a todo el país, reforzando su compromiso de acercar el audio premium a más usuarios.

Con el lema “Conectá con el sonido. Conectá con vos.”, Thonet & Vander invita a redescubrir el placer de escuchar con calidad profesional. Si buscabas renovar tus auriculares o parlantes, este 2x1 es el momento perfecto para hacerlo.