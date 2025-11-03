Shazam reveló qué canciones son las más buscadas en todo el mundo

La app compartió su Top 10 global de canciones más “shazameadas”.

En la era del streaming, descubrir una canción que suena en la radio o en un boliche ya no es un misterio. Aplicaciones como Shazam permiten identificar cualquier tema en segundos, mostrando no solo el nombre del artista y la canción, sino también recomendaciones similares para ampliar la playlist personal. Pero más allá de su función práctica, los rankings de Shazam se convirtieron en una radiografía global de lo que la gente está escuchando —o intentando descubrir— en todo el mundo.

Esta semana, la app compartió su Top 10 global de canciones más “shazameadas”, una lista que refleja la diversidad de gustos y la fuerza de los nuevos lanzamientos. El primer lugar fue para “Golden” de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast, seguida por “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift y el clásico “What’s Up?” de 4 Non Blondes. Completan el ranking nombres como Charli XCX, Nicki Minaj, Trippie Redd y DJ Maphorisa, entre otros.

Cómo funciona Shazam

La plataforma tiene un mecanismo que detecta la música que se encuentra sonando alrededor, brindando al usuario el nombre de la melodía y del cantante, y también te muestra la letra de las canciones que detecta, lo que resulta útil para recibir la información completa de lo que estás escuchando. Además, puede recomendar canciones similares a las que ha reconocido anteriormente, ayudando a crecer la biblioteca musical.

Las canciones más buscadas en Shazam

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast – Golden Taylor Swift – The Fate of Ophelia 4 Non Blondes – What’s Up? Alex Warren – Ordinary Charli XCX & Caroline Polachek – Everything is Romantic DJ Maphorisa, DJ Tunez, Wizkid & Mavo – Money Constant Olivia Dean – Man I Need OG Abbah – Wayyo Allah Na Trippie Redd & Diplo – Wish (Audiomack Trap Symphony Version) Nicki Minaj – Beez In The Trap (feat. 2 Chainz)

El récord que Shazam batió en los Juegos Olímpicos de París

Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Shazam alcanzó un nuevo récord histórico: el mayor número de búsquedas por minuto en toda su existencia. El pico se produjo cuando el DJ francés Kavinsky interpretó en vivo “Nightcall”, tema que se volvió icónico tras su aparición en la película Drive.

El furor fue tan grande que “Nightcall” se mantuvo como la canción más buscada durante todo el día, superando a otras interpretaciones del evento, como “If I Ever Feel Better” y “Lisztomania” del grupo Phoenix. Según datos de Euro News, Francia lideró las búsquedas en la plataforma, seguida por Estados Unidos y México, marcando así un hito para una app que sigue siendo clave en la cultura musical global.