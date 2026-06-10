Mitad de estadounidenses temen IA pueda dejar sin trabajo a algún familiar: Reuters/Ipsos

FOTO DE ARCHIVO. Manifestantes se congregan frente a la sede de OpenAI antes de marchar hacia la oficina de xAI, exigiendo una pausa en el desarrollo de la IA, en San Francisco, California, EEUU

Por Jason Lange y Courtney ​Rozen

WASHINGTON, 10 jun (Reuters) - La mitad de los estadounidenses temen que el auge de la IA pueda dejarlos sin trabajo a ellos o a algún miembro de ‌su familia, de acuerdo a una ‌nueva encuesta de Reuters/Ipsos, que también reveló una preocupación generalizada por la amplia adopción de esta tecnología.

El sondeo de seis días, finalizado el lunes, reveló que el 53% de los estadounidenses compartían esa preocupación, la cual se distribuyó de manera bastante uniforme entre los encuestados según la edad, el género y el nivel educativo.

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Alrededor del 37% de los encuestados afirmó no estar preocupado en absoluto por este tema, mientras que el ​10% restante no estaba seguro ⁠o prefirió no responder a la pregunta.

La encuesta de Reuters/Ipsos se produjo tras ‌una oleada de recortes de empleo relacionados con la IA por ⁠parte de grandes empresas, incluida la firma de software ⁠Intuit, que comunicó a su personal el mes pasado que despediría al 17% de su plantilla global para optimizar las operaciones y centrarse en sus principales apuestas, incluidos sus ⁠esfuerzos en IA.

Los estudiantes de la Universidad de Arizona abuchearon a Eric Schmidt ​el mes pasado cuando el ex director ejecutivo de Google ‌habló sobre el impacto de la IA ‌en una ceremonia de graduación.

Su potencial uso como herramienta de propaganda política, en ⁠el entretenimiento e incluso en la guerra ha provocado advertencias por parte de líderes electos e incluso del Papa León XIV.

Muchos de los despidos anunciados se han producido en empresas tecnológicas, y aún está por verse si el mercado laboral estadounidense en general ​se verá ‌afectado. La economía ha registrado un fuerte crecimiento del empleo en los últimos meses.

LOS DEMÓCRATAS ESTÁN MÁS PREOCUPADOS

El escepticismo hacia la IA es mayor entre los demócratas, cuyo partido atrae a más graduados universitarios, que entre los republicanos, que han atraído a más votantes de clase trabajadora desde el ascenso ⁠del presidente Donald Trump.

Alrededor del 61% de los demócratas manifestaron su preocupación por la posibilidad de que la IA les quite empleos en sus hogares, en comparación con el 47% de los republicanos.

La encuesta de Reuters/Ipsos entrevistó a 4.531 adultos estadounidenses en todo el país y sus resultados tuvieron un margen de error de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección.

Jennifer Schalhoub, una escritora independiente de 62 años residente en Little Ferry, Nueva Jersey, dijo que recientemente perdió ‌su trabajo escribiendo cartas a funcionarios gubernamentales en nombre de grupos de defensa, algo que sospecha que tuvo que ver el auge de la IA.

"La IA está ganando terreno porque a la gente le importa cada vez menos la calidad del trabajo que se produce", dijo Schalhoub.

La IA irrumpió en la escena nacional en 2022 cuando OpenAI lanzó ChatGPT, un ‌producto orientado al consumidor que podía responder las preguntas de los usuarios de forma muy similar a como lo haría un humano y que ofrecía una nueva forma de buscar en ‌Internet, lo que supuso ⁠una amenaza inmediata para Alphabet, la empresa matriz de Google.

Anthropic, otro gigante de la IA, ha ganado rápidamente terreno entre los clientes corporativos, ​incluso mediante la venta de su asistente de programación Claude Code. Tanto Anthropic como OpenAI han generado gran expectación en Wall Street con sus planes de vender acciones de sus empresas al público.

Con información de Reuters