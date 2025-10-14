Word cambia para siempre: Microsoft modifica la ubicación de guardado

El objetivo es ofrecer una experiencia más segura y sincronizada entre dispositivos.

Microsoft sigue ajustando su ecosistema de productividad y ahora apunta a Word, su clásico procesador de texto. La compañía comenzó a probar una nueva función que guardará automáticamente todos los documentos creados directamente en OneDrive, su plataforma de almacenamiento en la nube. El objetivo, según explicaron, es ofrecer una experiencia más segura y sincronizada entre dispositivos. Sin embargo, la medida despertó críticas entre los usuarios, que ven el cambio como una posible invasión a su privacidad y una pérdida de control sobre sus archivos.

La actualización, actualmente en prueba dentro del programa Windows Insider, busca reforzar la integración entre Word, OneDrive y Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft. De aprobarse, el cambio eliminará la opción predeterminada de elegir dónde guardar cada archivo, haciendo que todos los documentos nuevos se almacenen directamente en la nube.

Archivos guardados por defecto en la nube

De acuerdo con el sitio especializado Windows Central, la versión experimental de Word en Windows ya activa el guardado automático en OneDrive. Es decir, cada nuevo documento se almacena online sin pedir confirmación al usuario. En la práctica, esto permite acceder a los archivos desde cualquier dispositivo y mantener una copia de respaldo constante, algo que muchos valoran como una mejora en seguridad.

Pero no todos están conformes. Para varios usuarios, este cambio debería ser opcional y no una configuración activada por defecto, especialmente tratándose de documentos privados o sensibles. La posibilidad de desactivar el guardado automático existirá, pero habrá que hacerlo manualmente desde el menú de configuración, una decisión que muchos consideran poco transparente.

Una apuesta fuerte por la nube y la IA

Esta novedad se enmarca en la estrategia más amplia de Microsoft de centralizar sus servicios en la nube y potenciar el uso de la inteligencia artificial. Al tener los documentos almacenados online, Copilot podrá analizarlos para crear resúmenes, mejorar textos o generar contenido a pedido, reforzando la automatización del trabajo digital.

Por ahora, la función está disponible solo para testers del programa Insider, sin fecha confirmada para su lanzamiento global. Aun así, todo indica que Microsoft seguirá avanzando en su plan de fusionar Word, OneDrive y Copilot, en un ecosistema cada vez más conectado, aunque no exento de polémicas sobre la privacidad y el control de los datos.