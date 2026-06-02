El mapa interactivo definitivo para ver cómo era Argentina hace 750 millones de años y dónde estaba tu provincia

Fuente: Blog Think Big.

Ancient Earth fue creado por el paleontólogo Ian Webster, del Dinosaur Pictures y el Paleomap Project. La herramienta permite a los usuarios retroceder hasta 750 millones de años para descubrir dónde estaban localizadas diferentes áreas del planeta en cada uno de esos momentos históricos. Los datos provienen de los mapas paleogeográficos de C.R. Scotese, uno de los científicos más reconocidos en el estudio de la deriva continental.

Cómo usarlo en tres pasos

La interfaz es tan simple como Google Maps. Al ingresar al sitio web, te encontrás con un globo terráqueo en 3D que muestra la disposición de los continentes en cualquier momento del pasado que elijas. En la barra de búsqueda de la esquina superior izquierda, podés escribir el nombre de tu ciudad, provincia o país. Una vez que presionás "Enter", la herramienta ubica el punto exacto donde se encontraba esa zona en el período seleccionado.

Los pasos son: entrar en dinosaurpictures.org/ancient-earth, escribir tu provincia o ciudad en el buscador, elegir la época geológica desde el menú desplegable y explorar. También podés usar las teclas de flecha para saltar entre períodos y ver la evolución de los continentes en tiempo real.

Qué vas a encontrar si buscás tu provincia

Los resultados son sorprendentes. Hace 750 millones de años, durante el llamado período Criogénico, la mayor parte de lo que hoy es Argentina estaba pegada al núcleo del supercontinente Rodinia, en una posición cercana al Polo Sur. No había océano Atlántico —todavía no existía—, y lo que hoy es América del Sur, África, Antártida y Australia formaban una sola masa de tierra.

A medida que avanzás en el tiempo el panorama cambia dramáticamente. Hace 240 millones de años, durante el Triásico tardío, todas las masas continentales formaban Pangea, y lo que hoy es Buenos Aires estaba unido directamente a lo que hoy es el sur de África. El océano Atlántico comenzó a abrirse recién hace unos 130 millones de años, cuando esas dos placas empezaron a separarse.

La información científica que acompaña cada período

El mapa no es solo visual: tiene contexto. La interfaz también incluye información detallada sobre los distintos períodos geológicos. Por ejemplo, si decidís retroceder 750 millones de años, estás explorando la Era Criogénica, cuando la Tierra atravesaba la edad de hielo más extrema de su historia. En cada período aparece una descripción de qué estaba pasando en la Tierra: qué formas de vida existían, qué clima predominaba y qué eventos geológicos marcaban la época. También indica qué dinosaurios habitaban la zona seleccionada en los períodos donde los hubo.

La herramienta está disponible de forma gratuita y funciona desde el navegador, tanto en computadora como en celular, sin necesidad de registro ni descarga.