Macron dice en cumbre del G7 que espera avances en ampliación del acceso a Mythos de Anthropic

Cumbre del G7 en Evian-les-Bains

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el miércoles que cree que en las próximas semanas ‌se avanzará en la ‌ampliación del acceso a los principales modelos de inteligencia artificial estadounidenses, al tiempo que los líderes del G7 se comprometieron a coordinarse de forma más estrecha en torno a los riesgos y oportunidades de esta tecnología de vanguardia.

Macron hizo estas declaraciones mientras los líderes del Grupo de ​los Siete, reunidos del ⁠15 al 17 de junio en la localidad ‌francesa de Évian-les-Bains, debatían la creación de un ⁠programa de "socios de confianza" que permita ⁠a países ajenos a Estados Unidos acceder a modelos avanzados de IA de empresas como Anthropic.

A los expertos en ⁠ciberseguridad les preocupa que Mythos, de Anthropic —desarrollado para detectar ​fallos de programación con el fin ‌de reforzar las ciberdefensas—, pueda ‌potenciar los ataques contra los mismos sistemas que pretende ⁠proteger.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la semana pasada a Anthropic que impida a los ciudadanos extranjeros acceder a sus modelos avanzados, alegando motivos de seguridad ​nacional.

La medida ‌impulsó los debates del G7 sobre la creación del programa de "socios de confianza", que podría abrir una vía para eludir las restricciones. Según informó Reuters el martes, podrían ser países o empresas, y ⁠se les permitiría utilizar los modelos para desarrollar defensas de ciberseguridad más sólidas frente a rivales como China.

Macron afirmó que a Washington le interesa que Mythos esté disponible de forma más amplia, ya que nadie compraría IA estadounidense si existiera el temor de que pueda ser desconectada en cualquier momento.

Europa ‌se esfuerza por encontrar un equilibrio entre la búsqueda de una mayor soberanía tecnológica y el deseo de mantenerse al día de los avances impulsados en gran medida por las empresas estadounidenses que dominan la computación en la nube, el ‌diseño de semiconductores y la investigación de vanguardia en IA.

En una declaración conjunta emitida el miércoles, los líderes del G7 afirmaron ‌que encargarán ⁠a los responsables de finanzas, a los reguladores y a los expertos en ciberseguridad que ​evalúen cómo los modelos de IA de vanguardia podrían afectar a la estabilidad financiera, la productividad y los mercados laborales.

(Reporte adicional de Aditya Soni; editado en español por Carlos Serrano)