Cómo guardar las fotos y videos de tu iPhone de forma segura

La opción más cómoda y flexible es activar Fotos de iCloud. Al habilitarla, cada foto o video que tomes en tu iPhone se sube automáticamente a la nube y se sincroniza con tus otros dispositivos Apple.

Para activarla, vas a Configuración → [tu nombre] → iCloud → Fotos, y allí activar “Sincronizar este iPhone”. También podés elegir Optimizar almacenamiento para que el iPhone almacene versiones livianas en el dispositivo y conserve los archivos originales en iCloud, liberando espacio local.

Esto te garantiza que, si perdés el teléfono o lo dañás, tus recuerdos seguirán disponibles desde iCloud.com o desde otro dispositivo Apple.

Hacé copias de seguridad periódicas

El respaldo mediante Copia de seguridad de iCloud es otra capa de protección. Mientras Fotos de iCloud sincroniza tu galería, la copia de seguridad incluye tus archivos, ajustes del sistema y datos que no están sincronizados automáticamente. Para hacerlo: en Configuración → tu nombre → iCloud → Copia de seguridad → “Respaldar ahora”.

También podés hacer una copia local en tu computadora usando Finder (en Mac) o iTunes (en Windows). Conectá tu iPhone, seleccioná “Hacer copia de seguridad ahora” y mantené esa copia actualizada.

Combiná métodos para máxima seguridad

No dependas solo de un sistema. Lo ideal es usar los tres frentes:

Fotos de iCloud para sincronización inmediata.

Copias de seguridad en iCloud para archivos y ajustes.

Respaldo local en tu computadora como copia física.

Así, si algo falla -cuota llena, falla de conexión o un error técnico- seguís teniendo alternativas para recuperar tus archivos.

Buenas prácticas para proteger tus imágenes

Usá contraseñas seguras , autenticación de dos factores y PIN o biométricos en tus dispositivos.

Revisá qué apps tienen acceso a tu galería y revocá permisos innecesarios.

Eliminá duplicados o archivos innecesarios desde Configuración → General → Almacenamiento del iPhone, para optimizar espacio y evitar errores por saturación.

Considerá actualizar tu plan de iCloud+ si 5 GB no alcanzan; los planes de 50 GB, 200 GB o 2 TB dan margen para crecer.

Guardar tus fotos y videos con protección multiplataforma es fundamental para que esos recuerdos no se pierdan con un fallo, actualización o robo. Aplicando estas herramientas y cuidados, mantenés tus archivos seguros y disponibles para siempre.