Chau iCloud: qué modelos de iPhone pierden acceso

Apple comenzó a limitar el uso de iCloud en dispositivos antiguos que no pueden actualizar su sistema operativo. Si tu equipo quedó en iOS 10 (o macOS Sierra en el caso de Mac), varias funciones dejarán de estar disponibles.

18 de septiembre, 2025 | 16.24

Aunque muchos de esos iPhones ya tienen más de diez años, aún son usados como equipos secundarios o para tareas básicas. El cambio convierte en urgente comprobar si tu dispositivo puede actualizarse, o de lo contrario prepararte para perder sincronización automática y respaldo en la nube.

¿Qué funciones de iCloud ya no estarán disponibles?

Los dispositivos afectados dejarán de tener acceso a funciones esenciales como:

  • Copias de seguridad automáticas, que permiten reconstruir el contenido del teléfono si se daña o cambia.

  • Fotos en iCloud, la sincronización de imágenes entre dispositivos.

  • iCloud Drive, lo que afecta al almacenamiento y acceso remoto a archivos.

  • Llavero de iCloud, que guarda contraseñas, credenciales y datos personales sensibles.

  • Buscar mi dispositivo, la función clave para localizar un teléfono o Mac en caso de pérdida.

Qué modelos quedan afectadas

Los dispositivos que quedan fuera son aquellos que no pueden actualizar su sistema operativo más allá de iOS 10 o macOS Sierra. De modo que los más impactados son:

  • iPhone 5

  • iPhone 5c

  • iPad de cuarta generación

También los Mac que sigan en macOS Sierra y que no puedan actualizar a High Sierra o versiones posteriores.

Qué podes hacer si tenés uno de esos equipos

Si usás uno de los dispositivos afectados, estas son las recomendaciones:

  • Verificá si existe una actualización de sistema disponible. Si el dispositivo permite subir al menos a iOS 11 o macOS High Sierra, hacelo lo antes posible para conservar iCloud activo.

  • Hacé copias de seguridad manuales de tus archivos, fotos y documentos. Podés usar servicios alternativos como Google Drive, Dropbox u otros.

  • Transferí tus datos a un dispositivo más moderno si planeás mantener la sincronización y la seguridad.

Este cambio por parte de Apple recalca la importancia de mantener tus dispositivos actualizados. No implica que dejen de funcionar, pero sí que perderán funciones clave de sincronización y respaldo que muchos usuarios dan por sentadas. Si tu iPhone ya no puede recibir estas funciones, es momento de tomar medidas para proteger tus datos.

