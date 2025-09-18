Chau iCloud: qué modelos de iPhone pierden acceso

Aunque muchos de esos iPhones ya tienen más de diez años, aún son usados como equipos secundarios o para tareas básicas. El cambio convierte en urgente comprobar si tu dispositivo puede actualizarse, o de lo contrario prepararte para perder sincronización automática y respaldo en la nube.

¿Qué funciones de iCloud ya no estarán disponibles?

Los dispositivos afectados dejarán de tener acceso a funciones esenciales como:

Copias de seguridad automáticas , que permiten reconstruir el contenido del teléfono si se daña o cambia.

Fotos en iCloud , la sincronización de imágenes entre dispositivos.

iCloud Drive , lo que afecta al almacenamiento y acceso remoto a archivos.

Llavero de iCloud , que guarda contraseñas, credenciales y datos personales sensibles.

Buscar mi dispositivo, la función clave para localizar un teléfono o Mac en caso de pérdida.

Qué modelos quedan afectadas

Los dispositivos que quedan fuera son aquellos que no pueden actualizar su sistema operativo más allá de iOS 10 o macOS Sierra. De modo que los más impactados son:

iPhone 5

iPhone 5c

iPad de cuarta generación

También los Mac que sigan en macOS Sierra y que no puedan actualizar a High Sierra o versiones posteriores.

Qué podes hacer si tenés uno de esos equipos

Si usás uno de los dispositivos afectados, estas son las recomendaciones:

Verificá si existe una actualización de sistema disponible. Si el dispositivo permite subir al menos a iOS 11 o macOS High Sierra , hacelo lo antes posible para conservar iCloud activo.

Hacé copias de seguridad manuales de tus archivos, fotos y documentos. Podés usar servicios alternativos como Google Drive, Dropbox u otros.

Transferí tus datos a un dispositivo más moderno si planeás mantener la sincronización y la seguridad.

Este cambio por parte de Apple recalca la importancia de mantener tus dispositivos actualizados. No implica que dejen de funcionar, pero sí que perderán funciones clave de sincronización y respaldo que muchos usuarios dan por sentadas. Si tu iPhone ya no puede recibir estas funciones, es momento de tomar medidas para proteger tus datos.