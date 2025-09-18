Chau iCloud: qué modelos de iPhone pierden acceso

Aunque muchos de esos iPhones ya tienen más de diez años, aún son usados como equipos secundarios o para tareas básicas. El cambio convierte en urgente comprobar si tu dispositivo puede actualizarse, o de lo contrario prepararte para perder sincronización automática y respaldo en la nube.
¿Qué funciones de iCloud ya no estarán disponibles?
Los dispositivos afectados dejarán de tener acceso a funciones esenciales como:
-
Copias de seguridad automáticas, que permiten reconstruir el contenido del teléfono si se daña o cambia.
-
Fotos en iCloud, la sincronización de imágenes entre dispositivos.
-
iCloud Drive, lo que afecta al almacenamiento y acceso remoto a archivos.
-
Llavero de iCloud, que guarda contraseñas, credenciales y datos personales sensibles.
-
Buscar mi dispositivo, la función clave para localizar un teléfono o Mac en caso de pérdida.
Qué modelos quedan afectadas
Los dispositivos que quedan fuera son aquellos que no pueden actualizar su sistema operativo más allá de iOS 10 o macOS Sierra. De modo que los más impactados son:
-
iPhone 5
-
iPhone 5c
-
iPad de cuarta generación
También los Mac que sigan en macOS Sierra y que no puedan actualizar a High Sierra o versiones posteriores.
Qué podes hacer si tenés uno de esos equipos
Si usás uno de los dispositivos afectados, estas son las recomendaciones:
-
Verificá si existe una actualización de sistema disponible. Si el dispositivo permite subir al menos a iOS 11 o macOS High Sierra, hacelo lo antes posible para conservar iCloud activo.
-
Hacé copias de seguridad manuales de tus archivos, fotos y documentos. Podés usar servicios alternativos como Google Drive, Dropbox u otros.
-
Transferí tus datos a un dispositivo más moderno si planeás mantener la sincronización y la seguridad.
Este cambio por parte de Apple recalca la importancia de mantener tus dispositivos actualizados. No implica que dejen de funcionar, pero sí que perderán funciones clave de sincronización y respaldo que muchos usuarios dan por sentadas. Si tu iPhone ya no puede recibir estas funciones, es momento de tomar medidas para proteger tus datos.