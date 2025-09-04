Descubren una falla de 10 años en la alarma del iPhone

Usuarios de iPhone en todo el mundo se sorprendieron al enterarse de una curiosa falla que afecta a la función de alarma desde hace más de una década. El problema, que estuvo oculto en distintas generaciones del sistema operativo iOS, provoca que las alarmas no suenen aunque estén correctamente configuradas.

Lo llamativo es que el bug estuvo presente incluso en los modelos más modernos y en distintas versiones de iOS, sin que Apple lo detectara ni brindara una solución definitiva a lo largo de todos estos años. La falla se volvió viral en las redes sociales cuando varios usuarios comenzaron a compartir sus historias de alarmas que nunca sonaron, causando desde pequeños sustos hasta retrasos en compromisos laborales o personales.

¿Por qué ocurre y cómo afecta a los usuarios?

El problema principal radica en la configuración del volumen y las notificaciones. En muchos casos, si el teléfono está en modo “No molestar” o si el volumen de la alarma no está correctamente ajustado, la alarma simplemente no suena. También se reportaron casos en los que, tras actualizar el sistema, las alarmas programadas desaparecen o se desactivan automáticamente.

Las consecuencias pueden ir desde perder un turno médico hasta llegar tarde al trabajo o la escuela. Por eso, el impacto de este error es mucho mayor de lo que parece, ya que afecta a millones de usuarios que dependen de su iPhone para organizar la rutina diaria.

Consejos prácticos para evitar el error

Para minimizar los riesgos, se recomienda: