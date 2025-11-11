Una importante aerolínea ofrecerá WiFi gratuito a todos sus clientes

Poner el celular en modo avión es cosa del pasado. La compañía Iberia ya ha adelantado que ofrecerá WiFi gratuito a través de Starlink para todos los pasajeros, sin importar su clase de boleto.

Qué sabemos hasta ahora del servicio

El despliegue abarcará aviones de corto y largo radio dentro del grupo IAG, con instalación prevista a comenzar en 2026.

Starlink promete descargas de hasta 450 Mbps y subidas de 70 Mbps, lo que permitiría streaming, videollamadas o navegación fluida desde el aire.

Iberia ha confirmado que este WiFi será gratuito para todos los pasajeros, incluyendo turista, turista premium y bussiness.

El acuerdo forma parte de una estrategia mayor de transformación digital del grupo IAG, que busca mejorar la experiencia a bordo y la conectividad completa “de puerta a puerta”.

Qué significa para los pasajeros argentinos

Para quienes vuelan con Iberia desde o hacia Argentina, esta novedad representa varias ventajas:

Conectividad real : poder usar internet sin depender de datos móviles o roaming , especialmente en vuelos transatlánticos, donde antes la señal era muy limitada.

Más servicios a bordo : streaming de vídeo, productividad, videollamadas o simplemente mantenerse conectado durante todo el vuelo.

Valor agregado para el pasaje : ofrecer WiFi gratuito en todas las clases mejora la experiencia sin costo extra directo para el pasajero.

Potencialmente, un estándar para futuras aerolíneas latinoamericanas: este tipo de acuerdo puede marcar una tendencia que luego otras compañías adopten.

Por qué importa esta conexión

Este anuncio es un paso importante hacia vuelos más “normales” para quienes trabajan, estudian o simplemente quieren entretenimiento durante el trayecto. Que Iberia (y el grupo IAG) ofrezca WiFi de alta velocidad sin costo en todas las clases es un diferencial competitivo notable. Ahora resta ver cuándo se implementará en rutas específicas desde Argentina y cómo será la experiencia concreta para los pasajeros latinoamericanos.